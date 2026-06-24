森崎ウィン、“マイケル愛”熱弁で早口に「すっごいしゃべり早いですよね」 「リメンバー・ザ・タイム」で沼にハマる
俳優の森崎ウィンが24日、都内で行われた映画『Michael／マイケル』（公開中）大ヒット記念トークイベントに登壇。“マイケル愛”を語った。
【全身ショット】さすがのスタイルでポーズをキメる市川染五郎＆森崎ウィン
今作を鑑賞した森崎は「マイケルがずっと掲げていたその世界平和だったりとか、愛だったりとかって、子どもの頃からずっと思い続けてたんだなって、この映画を見て改めて知ることができました」と感激。マイケルの歌声なども絶賛し、“マイケル愛”が止まらずどんどん早口に。「すっごいしゃべり早いですよね。僕こういう感じなんですよ」と苦笑いした。
その後、マイケルにハマったきっかけについての話題に。森崎は祖母の影響で沼にハマったそう。10歳までミャンマーにおり、祖母の家で洋楽を聞いていたらある時、マイケルのミュージックビデオを見たという。「おもしろそうなミュージックビデオだと思って再生したのが、マイケルの『リメンバー・ザ・タイム』です」と出会いを明かした。
同楽曲のフレーズを披露し、「なんだこの色気はと思って。そこでどっぷりハマりました」とマイケルの虜になったエピソードを語った。
今作は、世界的スターとなったマイケル・ジャクソンの半生を描く伝記作品。父の支配と自身の夢の狭間で揺れながら、名曲を生み出していく若者・マイケルの“創造の瞬間”、そして、その才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿を映し出す。ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』の製作陣が手がけ、マイケル役を甥のジャファー・ジャクソンが演じる。
イベントにはほかに、歌舞伎俳優の市川染五郎が登壇した。
【全身ショット】さすがのスタイルでポーズをキメる市川染五郎＆森崎ウィン
今作を鑑賞した森崎は「マイケルがずっと掲げていたその世界平和だったりとか、愛だったりとかって、子どもの頃からずっと思い続けてたんだなって、この映画を見て改めて知ることができました」と感激。マイケルの歌声なども絶賛し、“マイケル愛”が止まらずどんどん早口に。「すっごいしゃべり早いですよね。僕こういう感じなんですよ」と苦笑いした。
同楽曲のフレーズを披露し、「なんだこの色気はと思って。そこでどっぷりハマりました」とマイケルの虜になったエピソードを語った。
今作は、世界的スターとなったマイケル・ジャクソンの半生を描く伝記作品。父の支配と自身の夢の狭間で揺れながら、名曲を生み出していく若者・マイケルの“創造の瞬間”、そして、その才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿を映し出す。ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』の製作陣が手がけ、マイケル役を甥のジャファー・ジャクソンが演じる。
イベントにはほかに、歌舞伎俳優の市川染五郎が登壇した。