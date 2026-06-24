元モーニング娘。の藤本美貴とお笑いタレントの横澤夏子のいずれも３児の母がＭＣつとめる２３日深夜放送のテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に、お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希（４７）が出演した。

１４歳の長男と１２歳長女の２児の父である平子。「中学生の子育てはいかがですか？」と問われると、「下の女の子は、ちゃんみなのＰＶを見てる時、俺が前を横切るだけで舌打ちをしますし…迷い多き時期を過ごしております」と“思春期”の子どもとの暮らしを語った。

３月に第１子の誕生を報告したゲストのマルチクリエーター・こっちのけんとが、赤ちゃんと出かける際の悩みや、寝かしつけについて話すのを笑顔で聞いていた平子は、「妻と（子どもの）赤ちゃん時代に１日だけ戻れるならいくら出す？って話になって。最終的に２億円近くまでいって」と、妻と子どもたちの赤ちゃん時代を懐かしんだ話を語った。

赤ちゃん連れが多数集まっている会場を見渡し「みなさん今は大変だし、こんなこと言っても『私たちの進行形の苦労を知らないで』って思われるかもしれないけど、皆さん毎日２億円を得ていると思って」と呼びかけた平子。「絶対ここ（腕の中）で寝てくれることなんかなくなって、泣いて手を広げてきてくれることがどれだけの価値があったかっていうのを今感じながら、舌打ちされるのを背中で聞いてます」と続けた。

この話を聞いていた会場では涙をぬぐう観客の姿も。横澤も「２億の価値あるって聞いて、泣いちゃった」と涙を流していた。