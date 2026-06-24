おなかの赤ちゃんに重い障害が判明。その時、夫は？ 妻を支えたい気持ちと悲しみのあいだにいる人へ知ってほしい向き合い方【心理士インタビュー】
【漫画】本編を読む
「赤ちゃんに無事に生まれてきてほしい」親なら誰もが願う当たり前の幸せが、これほどまでに遠く苦しいものになるなんて。『わたしが選んだ死産の話』（桜木きぬ：著、医療法人財団順和会山王病院長 藤井知行：監修/KADOKAWA）は、著者である桜木きぬさんの死産の体験を克明に描いた実録コミックだ。
待望の第二子を授かった著者を待ち受けていたのは、おなかの赤ちゃんの染色体異常「18トリソミー」の宣告だった。18トリソミーの胎児は治療が困難な重い心疾患により、自然流産となることが多い。また、たとえ生まれても生後1週間以内に約60％が死亡し、生後1年まで生存する子どもは10％未満、とも言われている。赤ちゃんを無事に産みたい願いと、過酷な未来への不安。引き裂かれるような思いの中で、著者が選んだのは「死産」という決断だった。
※本記事には流産・死産に関する内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
――本作では妊娠初期から死産の手術後にいたるまで、著者の夫も大変重要な役割を担っていたと思います。本作の夫婦関係について、白目さんが注目された点や印象に残ったエピソードはありますか。
白目みさえさん（以下、白目）：作中では意図的に描いていなかったかもしれませんが、実際には夫婦間でムッとしたやりとりや、心がすれ違った瞬間も少なからずあったと思います。
それも踏まえ私が素敵だと感じたのは、ご主人が「同じだけ責任を背負う覚悟」でそこにいたように見えた点です。気持ちの温度差や考えの違いは、夫婦であっても当然あります。作中のご主人はどの場面でも奥様の選択を尊重する姿勢が一貫していたように感じました。
最も身体的・心理的な負担を背負うのは妻である。その事実を理解したうえで、「あなたが決めていい」と委ねる。ただしそれは責任放棄ではなく、決定をひとりに押しつけることでもなく、自分の意思もそこに重ねながら、その選択の結果を一緒に引き受ける覚悟を持つという在り方だったのではないでしょうか。
夫婦とは、同じ意見であることよりも「違いを抱えながらも同じ方向を向こうとすること」が大切なのだと感じました。本作のご主人の姿からは、その姿勢が伝わってきたように思います。
――つらい出来事に際し、妻を支えたい気持ちと悲しみとのあいだで苦しんでしまう男性も多いのではないでしょうか。直接的な当事者（妊婦）ではないからこそ向き合い方が難しそうです。
白目：このような出来事について真剣に考えている方であればあるほど、父親自身も深く傷ついていることは間違いないと思います。ただ、身体的にも精神的にも大きな負担を抱えている妻に、自分の苦しさをそのまま打ち明けることは難しいと感じる場面もあるでしょう。
その場合、夫は自身の心を整理する時間を持つことが大切だと思います。それは「我慢する」ということではなく、自分の感情を整えたうえで、どう支えればよいかを一緒に考えてもらうためです。
支える側が無理をして潰れてしまっては、結局どちらも孤立してしまいます。自分の気持ちを言葉にできる場所を持つことは、妻を支える力を保つための準備でもあるのだと思います。
取材・文＝あまみん
白目みさえ（しろめ・みさえ）
臨床心理士、公認心理師、漫画家。精神科での臨床業務に従事しながら、自身の育児や仕事の体験を独自の視点で切り取った漫画を執筆。主な著書は『白目むきながら心理カウンセラーやってます』（竹書房）、『子育てしたら白目になりました』『放置子の面倒を見るのは誰ですか？』（KADOKAWA）など。