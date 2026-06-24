aespa×COLLERの限定コレクション登場♡甘酸っぱいLEMONADEの世界観をバッグで楽しむ

世界的人気を誇るグローバルグループaespaと、LINE FRIENDS発のカスタマイズ・ライフスタイルブランドCOLLERが夢のコラボレーション♡aespaのセカンドフルアルバム『LEMONADE』の世界観を落とし込んだ限定コレクション「coller aespa LEMONADE edition」が登場します。バッグやチャームなど、ファッションに取り入れやすいアイテムが揃い、aespaらしいメタリックな魅力とフェミニンな可愛さを楽しめる注目のコレクションです。

aespaの世界観を詰め込んだ限定コレクション

LINE FRIENDSが展開するCOLLERから登場する「coller aespa LEMONADE edition」は、aespaのセカンドフルアルバム『LEMONADE』のムードやコンセプトカラーを取り入れた特別なコレクションです。

今回のコレクションでは、aespaならではのメタリックな世界観に、レモネードを思わせる甘酸っぱさをプラス。

さらにトレンド感のあるリボンモチーフなどのフェミニンな要素を組み合わせることで、唯一無二のデザインに仕上げています。

予約販売は2026年6月27日（土）11:00から6月29日（月）23:59までの3日間限定。LINE FRIENDS SQUAREオンラインストアおよびZOZOTOWNで実施されます。

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カスタマイズを楽しめる全ラインナップ

今回のコレクションでは、バッグ2種類とメタルスティコンセット、さらにお得なセット商品が展開されます。

まず注目したいのは「BAGUETTE BAG（2種）」10,780円（税込）。4本のストリング（紐）が付属しており、その日のコーディネートや気分に合わせて自由にアレンジできるのが魅力です。

自分らしいスタイルを楽しみたい方にぴったりのアイテムとなっています。

続いて「LEMONADE KEYRING BAG（2種）」は4,730円（税込）。フロント部分にはaespaの『LEMONADE』ロゴが刺繍で大胆にデザインされており、コンパクトながら存在感抜群。

バッグチャーム感覚で取り入れられるミニサイズのキーリングバッグです。

さらに「METAL STICON SET」は2,640円（税込）。スティコン3個入りのセットで、COLLERのバッグやポーチに取り付けることで、自分だけのaespa仕様にカスタマイズできます。

※チャームパーツとして使用できるメタルスティコンです。

セット購入でさらに特別感アップ

コレクションをより楽しみたい方には、スペシャルセットもおすすめです。

「BAGUETTE BAG＋METAL STICON SET」は11,990円（税込）。バッグとスティコンを組み合わせることで、届いたその日から自分好みのカスタマイズが楽しめます。

また、「LEMONADE KEYRING BAG＋METAL STICON SET」は5,940円（税込）。コンパクトなサイズ感ながら、aespaらしい世界観をたっぷり堪能できるセットです。

どちらも限定コレクションならではの特別感があり、aespaファンはもちろん、トレンド感のあるファッションアイテムを探している方にもおすすめ。

普段のコーディネートに取り入れるだけで、旬なアクセントをプラスしてくれそうです。

まとめ

これからの季節のおしゃれを彩る「coller aespa LEMONADE edition」は、aespaの魅力とCOLLERならではのカスタマイズ性を融合した特別なコレクション。

バッグやスティコンを自由に組み合わせながら、自分だけのスタイルを楽しめるのが魅力です♡

予約期間はわずか3日間なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。aespaの世界観を日常に取り入れて、特別なおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか♪