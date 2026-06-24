1969年5月生まれの女性。結婚前に3、4年ほど厚生年金保険料を支払っていました。65歳より前に年金は支給されますか？

1969年5月生まれの女性。結婚前に3、4年ほど厚生年金保険料を支払っていました。65歳より前に年金は支給されますか？