7人組アイドルグループ・Peel the Appleでリーダーを務める浅原凜さんが、ピーチ・ジョンの夏の新作ランジェリーを紹介するコンテンツ「LOVE IDOLS」に登場しました。



【写真】ストレッチサテンとストレッチレースを着こなす浅原凜さん

この夏をもっと可愛く、おしゃれに楽しめる新作ランジェリーを披露しています。デイリー使いしやすいブラセットから、背中見せファッションにぴったりのアイテム、トレンド感たっぷりのブラトップまで、幅広いラインナップが勢ぞろい。夏のランジェリー選びの参考になる注目コレクションを紹介します。



「ブラセット ブロッサムリボンレース」は手頃な価格と可愛らしいデザインを兼ね備えた優れもの。価格は2190円、サイズはB〜Eカップ・UB65〜75、カラーはアイボリー、ネイビー、ホワイトブルーの全3色です。上品なフラワー刺しゅうとレースが大人可愛い印象を演出します。



夏コーデに映える背中見せ＆ブラトップ

夏ファッションに欠かせないのが、背中見せスタイル対応のアイテム。「盛れるノンワイヤーブラセット バックストリング」は、背中が大きくあいた服の着こなしに使える、インパクト大のストリング使いがポイントの背中見せ対応のブラ。ストラップはバッククロスとレギュラー、どちらも楽しめる2WAYです。らくちんな着け心地のノンワイヤーながら、下厚パッド入りでボリュームアップし、丸くきれいなシルエットに整えます。おそろいショーツとのセット。価格は3490円、サイズはS・M・L、カラーはブラックとホワイトの2色展開です。



「りらこれラインドレースノンワイヤーブラセット」は、ノンワイヤーならではの快適な着け心地が魅力。レースたっぷり、デコルテの透け感も楽しめる儚げなデザインです。価格は2190円、サイズはBC-DEカップ・UB65〜75、カラーはブルーグレー、ネイビー、アンティークブルー、モーヴピンクの全4色です。



自然な谷間をメイクする「もりこれ脇高レーシィブラ」は2178円。A〜Eカップ、UB65・70・75に対応し、アイスイエロー、ブラック、ピンク、ミント、アッシュピンクの全5色展開です。



「盛れるブラセット 背中見せシームレス」は3490円。ストラップはレギュラーとバッククロスどちらも楽しめる2WAY。バックベルトは細いストリングで深い背中あきの服にも対応。見えても下着っぽくない、洗練されたシンプルなデザインです。全体がほぼシームレス仕様で、ピタッとした服にもラインがひびきにくいのも使えるポイント。下厚パッド入りでボリュームアップし、丸くきれいなシルエットのバストに整えます。サイズはS・M・L、カラーはベージュとブラックの全2色。



「PJ BASIC by PEACH JOHN トライアングルロゴノンワイヤーブラ」は、ロゴ入りゴムテープがポイントのトライアングルデザイン。海外風のトライアングルデザインがスタイリッシュな印象を与えます。ごく軽い着け心地ながら、下厚カップでほど良くボリュームをプラスします。価格は2190円、サイズはS・M・L・LL、カラーはブルーグレー、ブラック、グレーの全3色。



「Peasy005ヘムレースノンワイヤーブラ」はトレンドのドット柄に裾にレースをあしらい、バッククロスの華奢なストラップを組み合わせたデザインで、見せるコーデも楽しめます。価格2400円。サイズはS・M・L、カラーはドット、ブラック、フラワーホワイトの全3色。見せるインナーとしても活躍します。



ランジェリーコーデも楽しめる注目アイテム

ランジェリーをファッションとして楽しみたい人には、「ストレッチサテンレースキャミソール」と「ストレッチサテンレースタップパンツ」がおすすめ。上品な微光沢のストレッチサテンと波形ストレッチレースを組み合わせた王道デザインです。洋服のインナーとしてはもちろん、トレンドのランジェリーコーデとして、洋服と合わせて見せる着こなしもおすすめです。



どちらも価格は3300円、サイズはS/M・M/L展開。上品な光沢感のあるサテン素材と繊細なレースが組み合わされ、大人っぽくエレガントな雰囲気を演出します。



【浅原凜さんプロフィル】

2002年7月28日生まれで静岡県出身。2020年7月にアイドルグループ・Peel the Appleの結成メンバーとなり、グループのリーダーとして活動。メンバーカラーはスカイブルー。特技はダンスで、趣味はカメラとサウナ。