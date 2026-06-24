縦ジワで老け見えする夏の唇にも！ ひんやりツヤ感が魅力の「リップフォンデュ」、限定カラー2色登場
暑い季節になると、ベースメイクやアイメイクを夏仕様に変える人が多いのでは。しかし、意外と見落としがちなのが唇のケアです。
強い紫外線や冷房による乾燥、汗による水分バランスの乱れなど、夏の唇はさまざまなダメージを受けやすい環境にあります。乾燥すると縦ジワが目立ったり、リップカラーがきれいにのらなかったりと、メイクの仕上がりにも影響することも……。
そんな夏のリップメイクにおすすめなのが「メンソレータム リップフォンデュ」のクールタイプ。今回は、6月20日に夏季限定で発売した「メンソレータム リップフォンデュ」の2色をご紹介します。
「リップフォンデュ」が大人女性から支持される理由
とろけるような使用感と、ぷるんとしたツヤ感で人気を集める「リップフォンデュ」シリーズ。その魅力は、名前の通り“フォンデュ”のようにとろけてなじむ使用感です。唇の温度でやわらかく広がり、厚みのあるツヤ膜を形成。
乾燥による縦ジワを目立ちにくく見せ、ふっくらとした印象の唇に仕上げます。
また、美容液オイルのような滑らかな処方を採用しているため、やわらかな質感のリップを保護するダイヤルロック式容器を採用。とろける質感と使いやすさを両立しているのもうれしいポイントです。ただし、出し過ぎには要注意。
2024年7月にベビーピンクなど3色を発売し、瞬く間に大ヒット！ 現在では全5色がラインアップされています。しっかり発色する口紅とは異なり、リップケア感覚で使えるカラーリップとして幅広い世代から支持されています。
夏限定カラーは“涼しげなニュアンス”がポイント今回発売の限定色は、暑い季節に似合う涼しげな2色。
リップフォンデュ
限定2色（左：アイシーブルー、右：アイシーピンク）
各オープン価格 2026年6月20日限定発売
どちらも発色を楽しむというより、唇にツヤや透明感をプラスするタイプなので、大人のナチュラルメイクにも取り入れやすいカラーとなっています。
「アイシーブルー」は、ブルーの偏光パールを配合したクリアカラー。
唇にのせると色味は控えめですが、角度によってブルーラメがきらめき、透明感のある印象に仕上げてくれます。いつものリップに重ねるだけで、夏らしい軽やかなニュアンスを楽しめるのが魅力です。
最近注目されている透明感メイクや、涼しげなツヤ肌メイクとも相性のよいカラーといえるでしょう。
「アイシーピンク」は、透け感のあるクリアピンクカラー。
唇本来の色を生かしながら、ほんのり血色感をプラスしてくれるため、顔色を明るく見せたいときにもおすすめです。
単品でナチュラルに仕上げるのはもちろん、手持ちの口紅の上から重ねれば、ツヤ感をプラスするトップコートのような使い方もできます。派手なカラーよりも、自然な美しさを引き立てるリップを好む大人世代にも取り入れやすいカラーです。
暑い日にうれしい“ひんやり”とした使用感
そして最大の魅力が、塗った瞬間に感じる“ひんやり感”。暑い日のメイクでは、重たい質感のリップを負担に感じることもありますが、こちらは清涼感のある使い心地で、気分までリフレッシュできそうです。なお、筆者は、アイシーブルーの方がよりひんやりするように感じました。
軽やかなツヤ感と清涼感を同時に楽しめるため、バッグに入れておけば外出先での乾燥対策やメイク直しにも活躍してくれそうです。乾燥しやすい夏の唇をいたわりながら、涼しげな印象のリップメイクを楽しみたい人は、ぜひチェックしてみてください。
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佐治 真澄プロフィール
大手化粧品会社の広報を経験し、2007年に独立。年齢に応じたスキンケアの知識を分かりやすく伝える美容ライターとして、Webメディアのほか、テレビ、雑誌、新聞など幅広く活躍。
(文:佐治 真澄（スキンケアガイド）)