ディズニーストアに“ヤングオイスター”新コレクション！ ほのぼのデザインの「トートバッグ」など展開
「ディズニーストア」は、6月26日（金）から、『ふしぎの国のアリス』に登場するヤングオイスターにフィーチャーした新コレクションを全国の店舗で発売。それに先駆け、一部店舗と公式オンラインストアでは6月23日（火）より先行販売を開始した。
【写真】立体的なヤングオイスターをデザイン！ キュートな「トートバッグ」も
■愛らしい描き起こしアートを使用
今回発売されるのは、表情豊かなヤングオイスターやおばあさんカキをゆるっとしたタッチで描いた愛らしい描き起こしアートがポイントの、ほのぼのとした世界観に癒やされる新コレクション。
定番グッズの「ぬいぐるみキーチェーン」には、照れた様子や、まん丸の目がキュートなヤングオイスターがラインナップ。いずれも、それぞれの個性あふれる仕草と表情がとっても愛らしいアイテムに仕上がっている。
また、立体的なキャラクターモチーフが目を引く「トートバッグ」に加え、パールビーズを飾ったやわらかな素材の「ポーチ」や、優しい淡色の「ウォーターボトル」など、夏のおでかけにおすすめな商品も展開される。
さらに、ぷっくり仕様の「ステッカー」や、ビーズとチャームの組み合わせがかわいい「スマートフォンストラップ」といった雑貨がそろうほか、シークレットコレクションからはバッグに付けて楽しめる「ポーチ」が登場する。
【写真】立体的なヤングオイスターをデザイン！ キュートな「トートバッグ」も
■愛らしい描き起こしアートを使用
今回発売されるのは、表情豊かなヤングオイスターやおばあさんカキをゆるっとしたタッチで描いた愛らしい描き起こしアートがポイントの、ほのぼのとした世界観に癒やされる新コレクション。
また、立体的なキャラクターモチーフが目を引く「トートバッグ」に加え、パールビーズを飾ったやわらかな素材の「ポーチ」や、優しい淡色の「ウォーターボトル」など、夏のおでかけにおすすめな商品も展開される。
さらに、ぷっくり仕様の「ステッカー」や、ビーズとチャームの組み合わせがかわいい「スマートフォンストラップ」といった雑貨がそろうほか、シークレットコレクションからはバッグに付けて楽しめる「ポーチ」が登場する。