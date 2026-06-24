映画「HiGH＆LOW」シリーズの10周年記念舞台あいさつが24日、都内で行われた。プロジェクトの企画などを務めるEXILEのHIRO（57）がサプライズで登場し、シリーズの今後の展望を明かした。

男たちの友情と戦いを描く物語で、映画、ライブ、舞台などさまざまなジャンルを横断して製作されてきた総合エンターテインメント。累計動員数は621万人超、興行収入は89億円を突破している。

突然の登場に客席がどよめくなか、HIROは「感謝の気持ちとともに、皆さんに直接お伝えしたいことがある」と切り出し、シリーズ最終章となる新作映画の公開とライブの開催を発表した。出演するAKIRA（44）は「今まで言えなかったのですが、実は撮影のため髪を伸ばしていた」と明かした。NAOTO（42）も「9年ぶりに戻ってきました。絶賛撮影中です」とアピールした。

映画は来年公開で、タイトルは「HiGH＆LOW THE 新世界」。HIROは「実は5、6年前から構想があったけれどコロナ下もあってようやくここまでこぎつけました」と明かした。

またライブは9月22、23日にKアリーナ横浜で行われ、EXILE THE SECONDやTHE RAMPAGEらが出演する。AKIRAは「これまでのHiGH＆LOWを継承しつつ、新しいエンターテインメントを届けられたら」と力を込めた。