サッカー日本代表の森保一監督（５７）が２３日（日本時間２４日）、練習前のミーティングで１次リーグ（Ｌ）最終第３戦、スウェーデン戦で「勝利」「首位突破」を厳命したことが判明した。引き分け、または他組３位の結果次第で試合開始前に３大会連続５度目の決勝トーナメント進出が決定する可能性もある中、目標を明確にした。直近１０大会の優勝国は、全て１次Ｌを首位で突破。「圧勝」で他会場の同組の暫定首位オランダをもかわし、勢いそのままに“Ｖロード”に乗る。

森保ジャパンの狙いは定まった。スウェーデン戦の行われる米ダラスに移動する前、練習拠点の米ナッシュビルで選手全員を集めて決起した。

「スウェーデン戦の勝利」

「首位突破」

厳命を受け、ＦＷ伊東は「しっかり勝って次にいく」ときっぱり。日本Ｗ杯史上初の３戦連続得点の期待がかかる鎌田は「１位通過で、いい状態で次のラウンドに進めるように勝ちにいく」。意思は統一された。

現時点で１次Ｌ突破に大きく近づいており、引き分けでも勝ち上がりが決まる状況だが、消化試合にはしない。スウェーデンを下した上で、勝ち点と得失点差で並び、総得点で１点分及んでいない首位オランダをかわし、１位突破を狙う。

現行の１次Ｌ制となった１９８２年大会以降、２位通過で優勝したのは同年のイタリアのみ。以降１０大会は全て首位突破チームが頂点に立った。短期決戦は勢いが重要であることを裏付けるデータと言える。オランダ戦（２△２）での執念ドロー、チュニジア戦（４〇０）でのＷ杯日本史上最多得点となる歴史的大勝の勢いそのままに、スウェーデン戦でも勝利を狙い、過去の優勝国にならった「Ｖロード」に乗ることを目指す。

首位突破には、勝利だけでなく「圧勝」が求められる。オランダは敗退決定済みのチュニジアが相手。順当に勝利すれば、日本は複数得点での勝利が１位突破の最低条件となり、得失点差または総得点でオランダを上回る必要がある。状況は劣勢だが、日本史上初の１次Ｌ全戦複数得点で勝機を見いだす。

１位通過の場合、決勝Ｔ１回戦はチュニジア戦の会場だったモンテレイ開催。親日家のメキシカンに囲まれたホームに近い環境で試合に臨むことができ、２回戦では移動負担が少ない米ヒューストンで、２位通過同士の勝ち上がり国との激突となる。通過順位次第でＣ組のブラジル、モロッコ、スコットランドのいずれかとの対戦となるが、相手を狙いにいくつもりは毛頭ない。

１８年大会第３戦ポーランド戦では、１位通過を捨て、負けている状況でボール回しに徹して２位突破したが、決勝Ｔ１回戦でベルギーの前に散った。自ら勢いを放棄した過去と同じ轍（てつ）は踏まない。上田は「チームとしてまだ何かを成し遂げたわけではない。目標は優勝」と息巻く。２位じゃダメなのですか？ ダメなのです！！ （岡島 智哉）

【元ブラジル代表のロナウド氏は決勝Ｔ初戦に日本を希望】

元ブラジル代表ＦＷで０２年日韓大会得点王のロナウド氏が、決勝トーナメント１回戦で日本との対戦を希望した。同じくＯＢであるロマリオ氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ロマリオＴＶ」に出演。「オランダは避けるべき。準備が整っていない。日本とスウェーデンには簡単に勝てる」と発言した。Ｃ組のブラジルは第２戦を終えて１勝１分けの勝ち点４、得失点差でモロッコを上回り１位につける。このまま１位通過し、日本がＦ組２位通過すれば対戦が決まる。