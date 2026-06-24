【グランド・セフト・オート VI】 プレオーダー：6月25日0時開始 発売日：11月19日 価格： 通常版 79.99ドル アルティメット・エディション 99.99ドル

ロックスター・ゲームスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S用オープンワールドクライムアクションゲーム「グランド・セフト・オートVI（GTA6）」を11月19日に発売する。価格は通常版が79.99ドル、アルティメット・エディションが99.99ドル。

「GTA6」は、約13年ぶりの発売となる「グランド・セフト・オート（GTA）」シリーズの最新作。過去作でも登場した架空の都市「バイスシティ」を舞台に、シリーズ初の女性主人公「ルシア」と、犯罪者に囲まれて育った「ジェイソン」の2人の物語が描かれる。

複数回の延期を経て、ついに6月25日より予約受付が開始。本稿では、「GTA6」で発表された最新情報を掲載した記事をまとめていく。本作の情報を追いたい方は参考にしてほしい。

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