鹿児島の未来のために頑張る人たちを紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。今回は姶良市が舞台。月に一度、手書きの新聞づくりに励む小学5年生の挑戦です。

姶良市のコミュニティFMに出演しているのは、三船小学校5年生の新枦尚也くん（10）です。

『船津新聞』自分も地元の魅力を

こちらの『船津新聞』。尚也くんみずからつくっています。住民やイベントなどを伝える手書きの新聞です。

Q.新聞を始めたキッカケは？

（尚也くん）「新聞記者さんに取材をされて、新聞に載って。新聞に興味を持った」

「自分も地元の魅力を発信したい」と去年7月に第1号を発行しました。

A4サイズおよそ10枚の紙面

学校から帰宅。さっそく新聞作りの始まりです。取材したメモをもとに記事を書きます。

最初は空白が目立った紙面も、今ではこのボリューム。文字数にすると…

（尚也さん）「1801文字」

A4サイズ、およそ10枚ほど。こだわりは、ここからです。

パソコンに打ち込んだ原稿を最後はすべて“手書き”で清書します。

Q.なぜ 手書きに？

（尚也さん）「がんばっている感が出る」

「船津新聞」が完成…ある場所へ

月に1回発行する「船津新聞」が完成しました。

取材班も尚也くんに同行。弟や妹と一緒にある場所へ向かいます。

（尚也さん）「新聞ができたので持ってきました」

自治会長の茺田さん。回覧板と共に新聞を住民へ届けてくれる大切な存在です。

（茺田会長）「子供の目からみて、船津とかよく考えているなと思って。自分たちも今、楽しみにしていて、ちゃんとした新聞記者になってきた」

新聞を楽しみにしている住民は

姶良市船津地区は人口はおよそ1300人。

新聞を楽しみにしている住民の花田純一さんです。

（自転車整備業 花田純一さん）「自分も知らないようなことや人を、どうやって見つけてきたのか。突撃で行って、ここまで聞いているの？」

「裏に何があるのかが見えているような…」

自動車整備の仕事をしている花田さん。手先が器用なことも、あり自治会長から古くなった公民館の看板を作り直すよう依頼を受けました。

看板の出来栄えに目をつけた尚也くん。その時の新聞です。

（自転車整備業 花田純一さん）「『なんでこの仕事（電飾系）なのに看板を作ったの？』とか、いろんなことを聞かれて。1つ答えたことに対して、その裏に何があるのかが見えているような聞き方をする」

新聞作りの楽しさを教えてくれた師匠

新聞作りの楽しさを教えてくれた憧れの師匠がいます。

南日本新聞社の豊島浩一記者（57）です。

姶良市で1年前にあった麦踏み体験を取材した際、参加していた尚也くんに出会いました。

今では、記者として一目置く存在だと言います。

（南日本新聞社 豊島浩一記者）

「（尚也さんが）自分で取材に行って、話を聞いて、名前も聞いて、取材になっている」「『南風録』をまねて『船津録』とか考えたりしてくれて、嬉しかった」

「ライバルだと思っている」

評判は隣の集落にも…

その評判は隣の集落にも。尚也さんの頑張りを応援したいと、建物のロビーには新聞が掲示されています。

（三船地区コミュニティ協議会 宮國里香さん）

「夫婦で来られた人がここでちょっと立ち読みされていたのを見かけたので、コピーを渡したら、すごい感動して帰られて」

「尚也くんの新聞を応援ができたら」

新聞の輪は学校の友だちにも

新聞の輪は学校の友だちにも広がっています。その名も「お仲間新聞」。

尚也くんに影響を受けた5人の記者が年に3回ほどつくっています。

（お仲間新聞の記者）「学期末ごとに30ページくらい…」

強力なライバルの出現に尚也くんは…。

（尚也さん）「ページ数が多いのは負けている」

と、言いますが「読みやすさ」へのこだわりは誰にも負けない気持ちです。

（三船小学校5年生 新枦尚也さん）「友達に負けないように作る」

新聞で地域を元気に。尚也くんが届けるニュースはまちや住民を温かくつなぎ始めています。

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