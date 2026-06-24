パン好き集合！「YAPPAN やっぱり、パンが好き」きょう24日から山形屋ではじまる お中元ギフトセンターも開設 鹿児島市
パン好きにはたまらないイベントです。全国から人気のパンを集めた催事が、きょう24日から鹿児島市の山形屋で始まりました。
「パンのいい香りが漂っています。パン好きのみなさんでにぎわっています」
きょう24日から山形屋で始まった「YAPPAN やっぱり、パンが好き」。全国で人気のパン、およそ500品が揃います。オムレツサンドにブリュレ…
こちらは初出店、贅沢に卵を5個使ったオムレツサンド。ふわとろのできたてを味わえます。（SUNDOWNERオムレツサンド 鎌倉ロースハムとゴーダチーズ1セット（2切）税込1789円）
そしてこちらも初出店、バームクーヘンにカスタードをたっぷり詰めた新感覚スイーツ。表面はパリッと食感も楽しめます。（丸福バームBAUMPOTクレーム・ブリュレ（1個）税込540円）やっぱりみんなパンが好き
見た目も映えるパンを前に、パン好きの人たちは買い物を楽しんでいました。
（訪れた人）「たのしみにしながら来た」
（訪れた人）「やっぱりみんなパンが好き」
1号館6階で今月29日まで開かれています。お中元大ギフトセンターも
そして、同じくきょう24日から開設されたのは「お中元大ギフトセンター」です。今年は、新商品183点を含むおよそ1450点を扱います。
人気の洋菓子やビールなどの商品が並ぶお中元大ギフトセンターは、8月4日まで開かれています。
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