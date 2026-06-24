本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/24（水）



EUR/USD

1.1400（5.39億ユーロ）

1.1450（8.25億ユーロ）

1.1500（20.0億ユーロ）

1.1525（7.70億ユーロ）

1.1550（29.0億ユーロ）

1.1600（12.0億ユーロ）



USD/JPY

160.50（14.0億ドル）

161.00（5.47億ドル）

161.20（8.23億ドル）

161.25（5.70億ドル）

161.50（7.08億ドル）



GBP/USD

特段の設定なし



ユーロドルは1.13ドル台では設定はみられていない。1.1400から1.1600にわたる範囲に分布している。1.1500（20.0億ユーロ）1.1550（29.0億ユーロ）1.1600（12.0億ユーロ）などが大規模設定として注目される。1.1400、1.1450などには中規模設定が観測されている。現時点では1.1400の引き寄せ効果がある程度想定されよう。

ドル円は160.50から161.50の範囲に設定が分布している。160.50（14.0億ドル）が大規模設定として注目される。現在の水準に近い161.50（7.08億ドル）のピンポイント効果が想定される。

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