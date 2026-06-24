「極楽とんぼ」の加藤浩次（57）と「ハリセンボン」の近藤春菜（43）が24日、都内でNHK「アイカタ 〜大切な人の【イイところ】撮ってきてください〜」（30日スタート、火曜後11・00）の取材会に出席した。撮影者が1台のカメラで1番大切な人（アイカタ）一人に密着する様子をMCの加藤が視聴するドキュメントバラエティー。シーズン2を迎え、近藤が“声だけ出演”のサブMCとして加入する。

加藤は番組の密着スタイルの強みを「なかなか普通に撮影してとれない表情や言葉が出てくる」と説明。お笑いコンビが登場する回もあり、近藤は「見たことない一面やコンビで全然違う関係性などが見られる面白さもある」とアピールした。

過去に日本テレビの情報番組「スッキリ」で共演していた2人。「スッキリ」時代には横並びだったが、「アイカタ」では近藤がカメラ横から加藤と“対峙（たいじ）”する形式。近藤は「正面切って意見を交わすことが新鮮で面白い。（共演した）5年間があったからこそ、気兼ねなく自分の意見言わせてもらってる」と収録を楽しんでいる様子だ。

一方の加藤は「こええな。向き合ったら怖い」と率直な一言。近藤が「対立しても折れることない」と強気な姿勢を示すと、加藤は「家で娘に怒られているみたい」と話して大きな笑いを誘った。

密着動画を視聴した後に意見の対立も起こるという。加藤は「令和対昭和みたい」と表現し、近藤も「意見の合わなさ、平行線な部分にも注目していただけたら」と呼びかけた。加藤と近藤のかけ合いも見どころの一つとなりそうだ。