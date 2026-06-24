25日は台風7号が沖縄に接近、九州では線状降水帯発生の恐れも。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■25日は台風7号が沖縄に接近か 暴風や高波に警戒を

台風7号は強い勢力で沖縄の南を北上していて、暴風域を伴いながら沖縄地方に接近する見通しです。先島諸島は25日（木）の午後から次第に雨や風が強まり、夜は雷を伴って激しい雨が降りそうです。26日（金）には沖縄本島地方に台風が最接近する予想で、走行中のトラックが横転するような猛烈な風が吹く恐れがあります。不要不急の外出は控えて、家の中でも窓から離れるなど暴風に厳重に警戒をしてください。また、警報級の大雨となる恐れもあるため、土砂災害や低い土地の浸水などにも十分な注意が必要です。うねりを伴った高波にも警戒をしてください。

＜予想最大瞬間風速＞

25日 宮古島地方・沖縄本島地方 35メートル

26日 宮古島地方 35メートル

沖縄本島地方 45メートル

■九州では線状降水帯発生の恐れ 大雨災害発生に厳重な警戒を

梅雨前線は九州から本州の南に停滞し、前線上の低気圧が西日本から東日本にかけて進む予想です。台風からの湿った空気が流れ込む影響で、梅雨前線の活動が活発になるでしょう。九州北部地方では線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。夜暗い時間帯に線状降水帯が発生する恐れもあるため、自治体からの避難の情報なども確認し、安全な場所でお過ごしください。

＜線状降水帯半日前予測＞

福岡県 25日未明から朝にかけて

佐賀県 25日未明から朝にかけて

長崎県 25日未明から朝にかけて

大分県 25日明け方から昼前にかけて

熊本県 25日明け方から昼前にかけて

■関東も警報級の大雨の恐れ 気温は大幅ダウン

東日本も広い範囲で雨が降る予想で、沿岸部を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。関東も朝から本降りの雨で、夜にかけて降ったりやんだりの天気が続くでしょう。千葉県や神奈川県では、雷を伴って激しい雨が降る時間もありそうです。雨の影響で気温は大幅に下がる予想で、東京都心の最高気温は21℃と4月並みの気温が戻るでしょう。昼間も長袖が必要な肌寒さになりそうですので、服装選びにはご注意ください。北海道や東北北部は、晴れて気温が上がりそうです。旭川は28℃、秋田は29℃と真夏並みの暑さとなるでしょう。熱中症にはお気をつけください。

■前線＋梅雨台風による大雨続く 27日は本州にも台風接近か

26日（金）にかけても、梅雨前線は西日本や東日本に停滞する見通しで、太平洋側を中心に大雨が続くでしょう。27日（土）には台風が本州の南を進む見通しで、さらに雨量が増えることが予想されます。九州ではすでに総雨量が300ミリを超えている所がありますが、これだけの雨が降った後に台風が近づくため、大雨災害発生の危険度はさらに高まりそうです。自宅が崖や山の近くにあったり、川が氾濫したときに浸水してしまうエリアに住んでいる方などは、今のうちに知り合いの家など安全な場所に避難しておいたり、避難所が開設したら早めに移動するなど、避難の行動を考えておきましょう。

■台風7号接近のタイミングはいつ？ 台風8号の影響は

台風7号は、沖縄に接近した後は速度をはやめて本州の南を進む予想です。現段階の予報では、27日の午前中に西日本、午後に東日本に接近する恐れがあります。ただ、台風進行速度にブレがあり、今後も接近のタイミングが変わる可能性があります。台風進路の5日先の予報は、午前4時頃、午前10時頃、午後4時頃、午後10時頃と、1日に4回発表されています。なるべく新しい予報が入った後に台風情報を確認し、早めの備えをしておきましょう。

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台風8号はあまり発達しない予想で、26日（金）には日本の南で熱帯低気圧に変わる見込みです。日本列島への直接的な影響はありませんが、湿った空気の影響で梅雨前線を刺激する恐れがあります。台風から変わった後も、熱帯低気圧の動向に注意が必要となりそうです。

気象予報士 澤麻美