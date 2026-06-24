「浮気ダメだからね。当たり前のようにやってるけど」コットン西村、相方からの“公開説教”にタジタジ！

6月22日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、ドッキリ企画「コンプライアンス選手権」第3弾が開催された。

“コンプライアンス違反”を理由にネタにダメ出しされたら、芸人はどんな反応を見せるのか？ その様子をこっそりモニタリングしながら検証するこの企画。

今回は、『キングオブコント2022』準優勝のコットンがターゲットになり、驚きのリアクションを見せた。

【映像】「浮気ダメだからね。当たり前のようにやってるけど」コットン・西村、相方からの公開説教にタジタジ！

日本よりコンプラに厳しい海外のお笑い番組という設定のもと、海外のニセスタッフたちの前でネタを披露することになった2人。

彼らが選んだのは、キングオブコントでも観客を沸かせた「浮気証拠バスター」だ。きょん扮する浮気証拠バスターに、西村が浮気の証拠を隠滅してもらうという内容だが、ネタを終えるとさっそくニセスタッフから無茶なダメ出しが飛ぶ。

その内容とは、「浮気はいけないことですから、浮気がいかに最低な行為か、しっかり説教する流れを入れてほしい」という、コントの前提を根本から揺るがすもの。

まさかの要求に、「コントでも…？」と戸惑いを隠せない西村ときょん。

しかし、そんな2人をよそに、ニセスタッフたちのダメ出しは止まらない。「黒髪ロング＝清楚で綺麗、金髪＝ギャルと決めつける言い方はNG」「石油危機に配慮して消臭スプレーを大量噴射するのはNG」など、極端な指摘が次々と飛んだ。

迎えた本番、コットンがステージに登場すると、さっそくこれまでのネタにはない展開が見られた。浮気証拠バスター役のきょんが突然、「浮気ダメだからね。当たり前のようにやってるけど。女舐めてんの!?」と、浮気男役の西村にガチの注意をはじめたのだ。

西村は「すいません」と思わず素で謝罪するが、きょんは「私に謝るんじゃなくて彼女に謝んなよ！」とヒートアップし、しまいには「浮気絶対すんなよ！」と怒鳴り上げた。これには別室でモニタリングしていた一同も大ウケだ。

その後も、女性の外見で人柄を決めつけないよう配慮してコメントしたり、スプレーを極力節約して噴射したりと、2人のネタにはコンプラに配慮したアレンジが随所に加えられていた。

そして、合間合間には「浮気ダメだからね。絶対しないようにね」と思い出したようにきょんが注意を入れる。本来は浮気や女性の“あるある”を笑うネタなのだが、コンプラを意識した結果、すっかり別のネタへと変わっていた。

しかし、これがくりぃむしちゅーの2人には意外にも好評で、「『浮気はいけませんよ』ってくだりを何回もやってましたけど、あれ逆に面白かった」と有田が褒めれば、上田も「面白くなってた」と称賛。まさかの高評価に、きょんは「マジかよ！ありか！」と驚きを隠せない様子だった。