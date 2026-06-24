トップアスリートから直接学ぶ貴重な体験です。競泳の池江璃花子選手と元サッカー日本代表の岡崎慎司さんによるトレーニング指導と講演会が環太平洋大学で行われました。

【写真を見る】「乗り越えないとその先はないと思うので」競泳の池江璃花子選手と元サッカー日本代表の岡崎慎司さんが大学で指導【岡山】

池江璃花子選手と岡崎慎司さんがトレーニング方法を

（競泳 池江璃花子選手）

「すごい、これやばい、シュレッダーみたい」

競泳で16の日本記録を持つ池江璃花子選手によるトレーニングメニューの実演です。

アスリートを目指す学生ら約30人のほか、元サッカー日本代表で、環太平洋大学の特任講師を務める岡崎慎司さんも参加し、いっしょに体を動かしました。

池江選手が普段取り組んでいる肩甲骨のストレッチや腹筋のトレーニングを学生たちも実践。複雑な動きに苦戦する様子も。

（学生）

「できん」

トップアスリートから直接学ぶ、貴重な機会です。

（陸上競技部の学生）

「肩甲骨をしっかり動かせるようにして、ちゃんと走りに生かせるかなと思います」

（陸上競技部の学生）

「前を向いて目標を持って、チャレンジ精神をもって頑張っていきたいなと思います」

「乗り越えるために何が必要か 少しずつ解決していくのが大事」

あわせて行われた講演会では、けがや病気などの逆境をどのように乗り越えてきたかなど、アスリートとしての心構えが学生たちに伝えられました。

（環太平洋大学 特任講師 岡崎慎司さん）

「世界に出ていくであったりとか、そういったところに挑戦していってほしいなと思いますし、目の前の結果を出し続けるっていうところに挑戦し続けてほしい」

（競泳 池江璃花子選手）

「いろんな自分を、いろんな引き出しから引っ張てきてあげて、考える機会をたくさん増やして学んでいってほしいなと思います。乗り越えないとその先はないと思うので、

乗り越えるために何が必要かっていうのをしっかり自分の頭の中で考えて整理をしながら、少しずつ解決していくのが大事」

トップアスリートの経験から多くの学びを得た学生たち。さらなるレベルアップに向け、大きな刺激になったようです。