お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎は6月21日、Xを更新。「FIFAワールドカップ2026」の会場で大物タレントに遭遇したことを明かした。

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盛山は、1次リーグF組の日本対チュニジア戦をメキシコのモンテレイで現地観戦したことを報告。日本代表ユニフォームに「合格」と書かれたハチマキを締め、気合十分の様子を見せた。

「ヒデさん～メキシコ編～とバッタリ！！」とのコメントとともに公開したのは、タレントの 中山秀征 との3ショット。相方のリリーとともに人差し指を立てたポーズを決め、スタジアムの熱気と興奮を伝えている。



【画像】見取り図・盛山晋太郎、W杯会場で大物タレントに遭遇（画像は盛山晋太郎Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「まさかの」「凄い組み合わせ」「野生のヒデちゃんですね！」「いや、中田ヒデやとおもうやんwww」「2人とも合格でやばいwwwwww」「最高の出会い」「素敵な3ショット！日本代表の応援、一緒に頑張りましょう！」「羨ましい」「W杯の現地はこういう出会いも最高だね」「ヒデさんに偶然バッタリは熱すぎる」「高好感度三人衆」「現地観戦羨ましい」「ぬ！ヒデさんも行っとるんか！」などコメントが寄せられた。