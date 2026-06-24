元日向坂46で女優の影山優佳（25）が6月21日、Xを更新。日本対チュニジア戦を現地観戦し、スタジアムの様子を動画で公開した。

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現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」でレポーターを務める影山。この日は日本対チュニジア戦を現地で観戦し、「日本！すごい！強い！」と、4-0で快勝した日本代表を称賛した。

さらに「高みを目指して声を届け続けるぞー！！」と自身の決意をつづり「この現地の声援を聞いてください」とコメント。スタジアムに響き渡る大歓声の様子を、興奮した自身の姿とともに自撮り動画で紹介した。



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この投稿には、Xユーザーから「最高なゲームだったね！」「現地からの熱い声援、画面越しでも鳥肌が立ちます！」「本当に羨ましいです…！」「勝利の女神ありがとう！」「影山さんは勝利の女神だね」「現地の熱気すごいね！」「現地で見てる人の興奮がそのまま伝わってくる」などコメントが寄せられた。