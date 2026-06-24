■台風7号(メーカラー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月24日18時45分発表 気象庁

24日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 強い

存在地域 沖縄の南

中心位置 北緯21度40分 (21.7度)

東経124度40分 (124.7度)

進行方向、速さ 北 ゆっくり

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

25m/s以上の暴風域 東側 110 km (60 NM)

西側 75 km (40 NM)

15m/s以上の強風域 全域 280 km (150 NM)

25日18時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 宮古島の東約50km

予報円の中心 北緯24度55分 (24.9度)

東経125度50分 (125.8度)

進行方向、速さ 北北東 15 km/h (8 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 95 km (50 NM)

暴風警戒域 東側 185 km (100 NM)

西側 150 km (80 NM)

26日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美市の西南西約110km

予報円の中心 北緯27度55分 (27.9度)

東経128度30分 (128.5度)

進行方向、速さ 北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧 985 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)

最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

暴風警戒域 南東側 260 km (140 NM)

北西側 220 km (120 NM)

■関東にも接近か...

27日15時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 東海道沖

予報円の中心 北緯33度30分 (33.5度)

東経137度30分 (137.5度)

進行方向、速さ 北東 45 km/h (24 kt)

中心気圧 990 hPa

中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)

28日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯38度20分 (38.3度)

東経153度25分 (153.4度)

進行方向、速さ 東北東 65 km/h (34 kt)

中心気圧 990 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 370 km (200 NM)



■沖縄への影響は？

台風第７号は沖縄の南を北上し、２５日から２６日にかけて沖縄地方に接近する見込みです。沖縄地方では、２６日は暴風に厳重に警戒し、２５日から２６日にかけて、うねりを伴う高波に警戒してください。

［気象概況］

強い台風第７号は、２４日１５時には沖縄の南にあって、ゆっくりした速さで北へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで中心の東側１１０キロ以内と西側７５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

台風は沖縄の南を北上し、２５日から２６日にかけて、暴風域を伴って南西諸島に接近する見込みです。その後、速度を上げながら西日本から東日本の太平洋沿岸を東北東進するでしょう。



［風の予想］

沖縄地方では、猛烈な風が吹くでしょう。

２５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ２５メートル（３５メートル）

２６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）



［波の予想］

沖縄地方では、うねりを伴い大しけとなるでしょう。

２４日に予想される波の高さ

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う

２５日に予想される波の高さ

沖縄地方 ７メートル うねりを伴う

２６日に予想される波の高さ

沖縄地方 ７メートル うねりを伴う



［防災事項］

沖縄地方では２６日は、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。また、沖縄地方では２５日から２６日にかけて、大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒してください。沖縄地方では２６日は、海岸や河口付近の低地での高潮による浸水や冠水に注意・警戒してください。沖縄地方では２５日から２７日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。２６日から２７日にかけて、西日本から東日本の太平洋側では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、強風や高波に注意してください。

■台風8号(ヒーゴス)

2026年6月24日19時5分発表 気象庁

24日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 マリアナ諸島

中心位置 北緯15度50分 (15.8度)

東経140度05分 (140.1度)

進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

15m/s以上の強風域 全域 110 km (60 NM)

25日6時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯17度10分 (17.2度)

東経137度50分 (137.8度)

進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

25日18時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 フィリピンの東

予報円の中心 北緯18度55分 (18.9度)

東経135度50分 (135.8度)

進行方向、速さ 北西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 105 km (57 NM)

26日15時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯25度50分 (25.8度)

東経133度55分 (133.9度)

進行方向、速さ 北北西 35 km/h (19 kt)

中心気圧 1004 hPa

予報円の半径 210 km (115 NM)



■そもそも台風とは？

熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼びますが、このうち北西太平洋（赤道より北で東経180度より西の領域）または南シナ海に存在し、なおかつ低気圧域内の最大風速（10分間平均）がおよそ17 m/s（34ノット、風力8）以上のものを「台風」と呼びます。

台風は、通常東風が吹いている低緯度では西に移動し、太平洋高気圧のまわりを北上して中・高緯度に達すると、上空の強い西風（偏西風）により速い速度で北東へ進むなど、上空の風や台風周辺の気圧配置の影響を受けて動きます。また、台風は地球の自転の影響で北～北西へ向かう性質を持っています。

台風は暖かい海面から供給された水蒸気が凝結して雲粒になるときに放出される熱をエネルギーとして発達します。しかし、移動する際に海面や地上との摩擦により絶えずエネルギーを失っており、仮にエネルギーの供給がなくなれば2～3日で消滅してしまいます。また、日本付近に接近すると上空に寒気が流れ込むようになり、次第に台風本来の性質を失って「温帯低気圧」に変わります。あるいは、熱エネルギーの供給が少なくなり衰えて「熱帯低気圧」に変わることもあります。上陸した台風が急速に衰えるのは水蒸気の供給が絶たれ、さらに陸地の摩擦によりエネルギーが失われるからです。

※気象庁より

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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