　本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受けAI・半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比613円安の6万9174円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は11社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、7月31日を基準日として1株から4株に株式分割を実施する日本調理機 <2961> [東証Ｓ]、ＡＩデータセンター蓄電関連のテーマで存在感を高めたパナソニック　ホールディングス <6752> [東証Ｐ]など。そのほか、トーメンデバイス <2737> [東証Ｐ]は3日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<2961> 日本調理機　　東Ｓ　金属製品
<3480> ＪＳＢ　　　　東Ｐ　不動産業
<3544> サツドラＨＤ　東Ｓ　小売業
<4088> エアウォータ　東Ｐ　化学

<4980> デクセリ　　　東Ｐ　化学
<4992> 北興化　　　　東Ｓ　化学
<5367> ニッカトー　　東Ｓ　ガラス土石製品
<6752> パナＨＤ　　　東Ｐ　電気機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器

<9256> サクシード　　東Ｇ　サービス業

株探ニュース