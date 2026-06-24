本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受けAI・半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前日比613円安の6万9174円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は11社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、7月31日を基準日として1株から4株に株式分割を実施する日本調理機 <2961> [東証Ｓ]、ＡＩデータセンター蓄電関連のテーマで存在感を高めたパナソニック ホールディングス <6752> [東証Ｐ]など。そのほか、トーメンデバイス <2737> [東証Ｐ]は3日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業

<2961> 日本調理機 東Ｓ 金属製品

<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業

<3544> サツドラＨＤ 東Ｓ 小売業

<4088> エアウォータ 東Ｐ 化学



<4980> デクセリ 東Ｐ 化学

<4992> 北興化 東Ｓ 化学

<5367> ニッカトー 東Ｓ ガラス土石製品

<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器

<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器



<9256> サクシード 東Ｇ サービス業



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