これからの熊本県内の雨について、坂本くるみ気象予報士の解説です。

【画像を見る】雨シミュレーション《24日(水)午後9時～》／24時間の予想降水量

ピークは「明け方～昼前」

今後の雨は、25日（木）明け方から昼前がピークで、線状降水帯が発生する恐れがあります。また、26日（金）にかけて大雨になることで、トータルの総降水量が多くなりそうです。

「雨シミュレーション」は画像で確認できます。

雨シミュレーション

夜にかけて少し雨雲がばらけていても、25日（木）に日付が変わると、再び発達した雨雲がかかってきます。

暗い時間帯や寝ている時間帯、25日（木）明け方から昼前にかけて広い範囲で非常に激しい雨が降りそうです。

また、昼前にかけては線状降水帯が発生する恐れがあります。

明日はどの時間帯、どの場所でも非常に激しい雨が降る恐れがあります。

25日（木）の日中は――

午後になってもなかなか雨雲は抜けていきません。断続的に激しい雨が降りそうです。

予想される雨の量

予想される雨の量は、県内では多いところで1時間に70ミリの予想で、街の排水能力を上回るような雨です。

すでに降り始めからの雨量が200ミリを超えているところがありますが、25日（木）夕方にかけて250ミリ、26日（金）にかけて120ミリの雨が予想されています。