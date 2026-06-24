タレントの松本明子（60）が24日、自身のインスタグラムを更新。左足関節脱臼骨折を負ってから約2カ月半が経ち、松葉づえなしで立った姿を公開した。

「本日のゴゴスマもありがとうございました！」と爽やかなグリーンのワンピース姿で立つショットを投稿。「そして、、、アッコ立ちました！（クララ風） 順調に回復し予定よりも早く松葉杖が取れました」と報告し、「ロケ80歳までやらせていただきます！」とやる気満々につづった。

松本は4月3日に自身のインスタグラムで、左足関節脱臼骨折による入院、休業を発表。前日に自宅前で転倒したことが原因で、「ボルト12本、金属プレートを埋め込む手術」を受けた。同19日に退院し20日にニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）で仕事復帰した。

フォロワーからは「おめでとうございます。順調に回復されましたね。ご無理のないように」「松葉杖なしで立てるようになって良かったですね。回復が早いです」「まだまだリハビリは続きますが、ゆっくり治してください」などのコメントが寄せられた。