タレントの若かりし頃の写真から話題に

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。完勝した20日（同21日）のチュニジア戦で活躍した33歳に、思わぬそっくりさんが現れ大反響となっている。

チュニジア戦の後半24分。上田綺世のパスに反応したのは、伊東純也だった。一気に抜け出すと、GKとの1対1を冷静に制してW杯初ゴール。チーム3点目で勝利を大きく引き寄せた。

圧倒的な存在感を見せた33歳。X上で話題になっているのが、そっくりさんの存在だ。タレントのルー大柴が23日、自身のXで現在と若かりし頃のパスポート写真を公開。ヤングなルーが伊東と瓜二つだったことが発覚し、ファンの間に爆笑が広がっている。

「思った以上に似てた」

「もう本人やん」

「あかん伊東純也トゥギャザーしてまうwww」

「これはヤバいwwww」

「ルーさん男前ww」

「伊東純也は年取ったらルー大柴になるのかぁ（ならない）」

日本はスウェーデンに引き分け以上でF組2位以内で決勝トーナメント進出。敗れても突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）