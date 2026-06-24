日本と対戦するスウェーデン代表は２３日、ダラス郊外で練習を行った。第２戦のオランダ戦で１得点した快足ＦＷ、愛称「エランジーニョ」ことエランガ（２４）＝ニューカッスル＝が取材に応じ、「チャンスが来た時に決めなければ」と鼻息を荒くした。ダブルエースのイサク（２７）＝リバプール＝、ヨケレス（２８）＝アーセナル＝に加え、市場価値約５８・８億円のスーパーサブが控える。３人あわせた市場価値は約３３４・８億円。超強力ＦＷ陣が日本にとって脅威となる。

ダラス近郊フリスコにあるトヨタスタジアムで行われた全体練習。約半数は日本の報道陣が見守る中、エランガは冒頭のアップからドレッドヘアをなびかせ、スピード全開で体を動かして好調をアピールした。取材対応では「日本はよく組織化された規律のあるチーム」と１、２戦をしっかり研究していることをにおわせ、「我々はゲームに集中しなければならない。チャンスが来た時に決めなければ」と勝利へのカギを口にした。

日本が警戒すべき“第３の男“だ。チュニジア戦（５―１）で終了間際からの出場にとどまった悔しさを晴らすかのように、第２戦・オランダ戦では、０―４の後半１０分にピッチに立つと、同１４分に快足を生かしてＤＦライン裏に抜け出し、得点を奪ってみせた。「Ｗ杯でプレーできるなんて素晴らしい」と語る２４歳は、元カメルーン代表ＤＦで９８年Ｗ杯出場歴のあるジョセフを父に持つ。１２歳で英国に渡り、マンチェスターＵの下部組織で腕を磨いた。

憧れは元ブラジル代表ＭＦのロナウジーニョで、愛称は「エランジーニョ」。今季はニューカッスルで３１試合に出場した右利きのサイドアタッカー。プレミア屈指のスピードを持ち、１００メートルを１０秒台後半で走るといわれる。ポッター監督が５―３―２を継続採用した場合、日本戦も切り札で投入される可能性が高い。「日本には良い選手がそろっており、とくにＧＫ鈴木（彩艶）は素晴らしい。彼らに対し、良いゲームができることを願っている」と自身のスピードを生かした得点を思い描いた。

スウェーデンは１勝１敗の３位。攻撃陣はイサク（市場価値１５６・４億円）、ヨケレス（同１１９・６億円）の強力２トップにエランガを加え、３人の合計市場価値は約３３４・８億円と世界屈指の破壊力だ。一方で、オランダ戦で５失点した守備について、主力ＣＢのラーゲルビエルケ（ブラガ）は「もっと良くなる必要がある」と強調し、「ＤＦをコンパクトに保ち、アグレッシブにいく」と非公開練習での修正完了を示唆。「オランダ戦でも我々はチャンスをつくった。点が入れば違うゲームになる」。日本を破り、逆転での決勝トーナメント進出へ自信を見せた。（岩原 正幸）