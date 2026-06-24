▲通常盤ジャケット

北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が6月24日にニューアルバム 『ULTRActi:on』（読み：ウルトラクション）をリリースし、同作から表題曲「ICY」のミュージックビデオを公開した。

『ULTRActi:on』は、先日リリースされたニューシングルのタイトルでもある “ULTRA” 、「行動」や「活動」の “Action” 、「演じる」という表現の意味を持つ “Act” 、そして新たに移籍した新設レーベル「RED ON」の “ON” から構成されており、様々な意味や意志が込められたフルアルバム。

収録曲は、4月22日にリリースされたニューシングルの表題曲「ULTRA」や、2025年のツアーで披露し好評を得たセルフカバー楽曲「灰になる前に」に加え、新曲10曲を収録。表題曲「ICY」の作詞は斎藤 宏介（UNISON SQUARE GARDEN / TenTwenty）氏が担当、作曲はTenTwentyが担当しており、「JOKER」「in the Moonlight」「赤い夜に」に続き今作で4曲目のタッグが実現。

さらに、「BUGlich」は北山が主演を務める9月17日に発売の長編実写ゲーム『AKIBA LOST』の主題歌として起用されている。そのほか、北山自身が作詞を務めた楽曲や「ULTRA」「COMIC」など数々の楽曲を手掛けてきた藤家和依氏が担当している楽曲も収録されており、全12曲を通してジャンルレスかつ挑戦的なサウンドアプローチと、アーティストとして進化を続ける北山宏光（Hiromitsu Kitayama）の現在地を体感できる、渾身のフルアルバムとなっている。

このたびMV公開を迎えた「ICY」は、冷淡でクールな相手に翻弄され、 抜け出せずに苦しみながらも美しさを感じさせる中毒的な恋愛模様が描かれた楽曲。

MVでは、その中毒状態の脳内を覗き込んだようなポップでスタイリッシュで遊び心ある世界感になっており、北山のカッコ良さ、可愛さ、ユーモアある姿が惜しみなく映し出されている。白を基調としたミニマルな空間と、ダンス、アニメーション、ユーモアあふれるビジュアル演出が融合しており、楽曲の持つキャッチーかつクールな魅力とメッセージを、世代やジャンルを超えたキャスト陣とともに表現した何度でもリピートしたくなるような作品に仕上がっている。さらに、思わず真似したくなるようなキュートなダンスにも注目。楽曲の魅力をより一層引き立てるキャッチーな振り付けが、MVを彩っている。

北山宏光（Hiromitsu Kitayama）本人は「今までのMVとはまた違ったアプローチで制作しているので、新しい北山宏光（Hiromitsu Kitayama）を見ていただけたら嬉しいです」とコメントしている。

なお、『ULTRActi:on』のリリースを記念して、タワーレコードやHMV・ローソンでのコラボキャンペーンをはじめ、LINE MUSICやRakuten Musicでの再生キャンペーン、ダウンロードキャンペーンも実施中だ。

3rd Album『ULTRActi:on』

発売日：2026年6月24日（水）

特設サイト：https://hiromitsukitayama-ultraction.jp

購入：https://HiromitsuKitayama.lnk.to/ULTRAction_CD ▲豪華特殊パッケージ盤 ▲初回生産限定盤ジャケット ▲通常盤ジャケット ◾︎完全数量限定 豪華特殊パッケージ盤 (CD + Goods + Booklet)

[価格]7,150円（税込）

[品番]PCCA-06496

[仕様]クリアポーチ型ケース付きスペシャルBOX仕様

[封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー

[収録内容]

【CD】

01​. DREAM EATER

02​. RED STORM

03​. TROUBLE

04​. Luv HOLIC

05​. Drivin’

06​. BUGlitch

07​. 灰になる前に

08​. ASATSUYU

09​. 寝ても覚めても

10​. サニーサイドアップ

11​. ICY

12​. ULTRA

【Goods】

ULTRActi:on Special Clear Pouch（Size：W250×H185×D45mm）

【Booklet】

ULTRActi:on Visual Book ◾︎初回生産限定盤 (CD + Blu-ray)

[価格]4,950円（税込）

[品番]PCCA-06497

[仕様]スリーブジャケット・トールケースデジパック仕様

[封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー

[収録内容]

【CD】

01​. DREAM EATER

02​. RED STORM

03​. TROUBLE

04​. Luv HOLIC

05​. Drivin’

06​. BUGlitch

07​. 灰になる前に

08​. ASATSUYU

09​. 寝ても覚めても

10​. サニーサイドアップ

11​. ICY

12​. ULTRA

【Blu-ray】

1​. ICY (Official Music Video)

2​. ICY (Official Music Video) Behind The Scenes

3​. Artwork Shooting Behind The Scenes ◾︎初回生産限定盤 (CD + DVD)

[価格]4,950円（税込）

[品番]PCCA-06498

[仕様]スリーブジャケット・トールケースデジパック仕様

[封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー

[収録内容]

【CD】

01​. DREAM EATER

02​. RED STORM

03​. TROUBLE

04​. Luv HOLIC

05​. Drivin’

06​. BUGlitch

07​. 灰になる前に

08​. ASATSUYU

09​. 寝ても覚めても

10​. サニーサイドアップ

11​. ICY

12​. ULTRA

【DVD】

1​. ICY (Official Music Video)

2​. ICY (Official Music Video) Behind The Scenes

3​. Artwork Shooting Behind The Scenes ◾︎通常盤（CD Only）

[価格]3,630円（税込）

[品番]PCCA-06499

[仕様]スリーブジャケット仕様

[初回封入特典]スペシャルキャンペーン応募抽選シリアルナンバー

[収録内容]

01​. DREAM EATER

02​. RED STORM

03​. TROUBLE

04​. Luv HOLIC

05​. Drivin’

06​. BUGlitch

07​. 灰になる前に

08​. ASATSUYU

09​. 寝ても覚めても

10​. サニーサイドアップ

11​. ICY

12​. ULTRA スペシャルキャンペーン内容

A賞：Hiromitsu Kitayama 1on1 Call

B賞：オリジナルグッズプレゼント(一部サイン入り)

応募者全員特典：オリジナル動画

※キャンペーン詳細は後日改めて発表いたします。

※シリアルナンバー1つで1口キャンペーンに応募いただけます。 【購入特典】

・タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン

単品購入特典：クリア下敷き

3形態同時購入特典：プロフィールカードホルダー

・全国HMV/HMV&BOOKS online

単品購入特典：トレカ(複製サイン入り)

3形態同時購入特典：A5クリアファイル(メッセージ入り)

・Amazon.co.jp

単品購入特典：L版ブロマイド(複製サイン入り)

・楽天ブックス

単品購入特典：クリアしおり(H115×W40mm)3種セット

3形態同時購入特典：アクリルブロック(W150×H100×D20mm） ※オリジナル配送BOXでお届け

・セブンネットショッピング

単品購入特典：缶バッジ

3形態同時購入特典：トート型エコバッグ

・RED ON STORE

単品購入特典：アクリルキーホルダー

3形態同時購入特典：スライドミラー

・その他一般店

単品購入特典：ジャケ写ステッカー

＜HIROMITSU KITAYAMA LIVE TOUR 2026「ULTRActi:on」＞

兵庫/神戸国際会館 こくさいホール

7月9日（木）18：00

7月10日（金）14：00 / 18：00 愛知/愛知県芸術劇場 大ホール

7月13日（月）18：00 大阪/フェスティバルホール

7月24日（金）18：00 京都/ロームシアター京都 メインホール

7月26日（日）18：00 奈良/なら100年会館 大ホール

7月27日（月）18：00 北海道/カナモトホール（札幌市民ホール）

8月9日（日）18：00 福岡/福岡サンパレス

8月23日（日）18：00 岡山/倉敷市民会館

8月29日（土）18：00 広島/上野学園ホール

8月30日（日）18：00 宮城/仙台サンプラザホール

9月2日（水）18：00

9月3日（木）18：00 新潟/新潟県民会館

9月11日（金）18：00 東京/有明アリーナ

9月19日（土）18：00

9月20日（日）14：00 / 18：00