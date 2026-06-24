◆東都大学野球春季リーグ１、２部入れ替え戦▽東洋大５Ｘ―３専大（２４日・神宮）

１部６位の東洋大が２部１位の専大に雪辱し、１勝１敗のタイに持ち込んだ。３―３で迎えた９回２死二塁で、５番・山内教輔右翼手（３年＝東海大相模）がバックスクリーンへ劇的なサヨナラ２ランを打ち込んだ。

打ち砕いたのは、前日に１失点完投勝利を許した専大のエース・梅沢翔大（２年＝専大松戸）。この日は同点の８回途中から５番手で登板していた。相手の持ち味であるストレートにタイミングが合わなかったが、フルカウントからファウルで３球粘ると、１２球目を完璧にとらえた。「（直球に）遅れていたので、最後の２球くらいは握り拳１つぶんバットを短く持ちました」と山内。負けたら２部降格という追い詰められた状況で、クリーンアップの仕事を果たした。

１回戦は、梅沢の前に５安打１得点。この日、神宮に向かう前の打撃練習で、井上大監督は打者陣にティーバッティングでの５００スイングの指令を出した。「試合当日にするのは初めて。しんどいので『本当にやるのですか？』という感じでしたが、『このぐらい振ったんだ』という気持ちで試合に臨むことができました」と山内。指揮官は「（山内は）勝負強いところがあるので『打ってくれ！』と祈っていました。やったことが報われてよかったです」と笑顔を見せた。