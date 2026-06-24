お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろう(51)と、妻でタレントの松嶋初音(38)が24日までに、それぞれのSNSを更新。今年1月5日に誕生した第1子長女が“DJデビュー"した様子をアップした。



【写真】生後6カ月でDJデビューした長女ちゃんが可愛すぎる♡

やついは20、21日に都内で音楽、お笑い、アイドル、怪談などなど、ジャンルレスな「やついフェス」を開催。妻の松嶋も参加したが、会場のDJブースでヘッドフォンを装着し、本格的な姿の長女ちゃんが、レコードをミックスするようなパフォーマンス動画を公開した。



フェスのDJブースといえば大音響な場所だが、今回は客が入っていない状態で、スタッフの動く音が聞こえるだけの状態。「パリピ孔明」のような格好をしたやついが「キュッ、キュッ」と口三味線で音を出し、抱っこされた長女ちゃんは嫌がるそぶりも見せず時折笑顔も。途中「アハハ、音出ちゃった」と撮影している松嶋の声も入るなど、アットホームな様子を見せていた。



やついと松嶋は2013年に結婚。松嶋が11月13日、やついが同15日が誕生日だったので、間の14日に婚姻届を提出。13年11月の結婚から約12年越しに念願の第1子妊娠を報告していた。長女ちゃん誕生の際には「お腹の中にいる時から産まれる時までずっと親孝行な子だったので、産まれてからはたくさんのわがままを聞いてあげようと思います」と甘いパパぶりを発揮。妻の松嶋は現在タレント業のほか、怪談系YouTubeとしても活躍している



（よろず～ニュース編集部）