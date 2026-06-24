プロコスプレイヤーでグラビアアイドルの小倉あずさが22日、見事な出来映えのプラモデルを作り上げ、反響を呼んでいる。



【写真】見惚れるフォルムの力作 コスプレなし“素顔”にもドキッ

小倉は「#ガンプラ #ガンプラ女子」などのハッシュタグを添えて、完成した力作を手にしたショットを公開。「メッサー(ハーラver.)できたー!!! コスプレ撮影で使うぞ!!!」と熱い言葉で投稿した。



「メッサー」はアニメ「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」に登場するモビルスーツ。肩のシールドに刻まれている「06」の文字はハーラ・モーリー搭乗機のコールサインで、小倉の手によるものだ。



5日の投稿ではツインテールでミニ丈タンクトップ、ハーラのコスプレ姿を披露している小倉。愛は作品にもにじみ出ている。シールドの弾痕はもちろん、リアルな傷跡を感じさせる仕上がりからも細かな仕事がうかがえる。「初めての塗装!! はんだごてでダメージ加工なるものをやってみた！ハーラマークは筆塗りです」と工程も明かした。



いつもとは違う“コスプレ界の赤い彗星”の姿に、ファンからは「スゲーーな!! オグあずちゃん」「ハーラのマーク上手」「センスの塊！」「めっちゃカッコイイ～」「塗装も上手く塗れてる」と感心する声。ほかにも「ダメージのトコにシルバーや黒いれるともっといいかも」とアドバイスも届いていた。



（よろず～ニュース編集部）