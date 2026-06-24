札幌4店舗でダイヤモンドクラブシートが当たる抽選！ 「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」

記事ポイント 北海道4店舗限定・税込5,000円以上でその場抽選特賞：ダイヤモンドクラブシートペア観戦チケット（3組）A賞：ローズ石けん100名／B賞：クリアファイル700名 北海道4店舗限定・税込5,000円以上でその場抽選特賞：ダイヤモンドクラブシートペア観戦チケット（3組）A賞：ローズ石けん100名／B賞：クリアファイル700名

ハーバー研究所は、北海道地区4店舗のショップハーバーにて「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」を2026年6月22日(月)から7月20日(月・祝)まで開催します。

特賞にはエスコンフィールドHOKKAIDOで開催されるファイターズ戦のダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブのペア観戦チケットが用意されています。

「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」

開催期間: 2026年6月22日(月)〜7月20日(月・祝)対象店舗: 北海道地区ショップハーバー4店舗（丸井今井札幌本店・大丸札幌店・さっぽろポールタウン店・新千歳空港店）参加条件: 1レシート税込5,000円以上の購入抽選参加: おひとり様1日1回限りプレゼント: なくなり次第終了

ハーバー研究所は1983年に北海道で創業した化粧品・健康食品メーカーです。

「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義®」を創業以来の理念として掲げています。

防腐剤・合成香料・合成着色料などを使わない「5つの無添加」を全製品に反映。

北海道に深いルーツを持つブランドとして、全国へと展開しています。

ハーバー研究所は北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーで、エスコンフィールドHOKKAIDO内の選手用シャワールームなどへスキンケアをはじめとするボディケア商品を提供しています。

北海道生まれのブランドと地元のプロ野球チームとの結びつきが、このキャンペーンの原点です。

ショップハーバーでの購入がそのまま抽選参加の権利になり、観戦チケットからスキンケア商品、限定グッズまで幅広い賞品の抽選を楽しめます。

北海道地区ショップハーバー4店舗

丸井今井札幌本店: 札幌市中央区南1条西2丁目11 大通館1F／10:30〜19:30大丸札幌店: 札幌市中央区北5条西4丁目7 1F／10:00〜20:00さっぽろポールタウン店: 札幌市中央区南3条西4丁目 札幌地下街ポールタウン内／10:00〜20:00新千歳空港店: 新千歳空港国内線ターミナルビル2F／9:00〜20:00

対象の4店舗はいずれも札幌市内または新千歳空港に位置します。

丸井今井札幌本店・大丸札幌店・さっぽろポールタウン店の3店舗は札幌市中央区内に集まっており、普段のショッピングのついでに立ち寄れる立地です。

さっぽろポールタウン店は地下街の中にあり、雨天や北海道特有の気候にかかわらず快適にアクセスできます。

新千歳空港店は国内線ターミナルビル2Fに入っており、旅行や出張の帰り道にも利用できます。

プレゼントの数量は4店舗の合計数が上限で、なくなり次第終了です。

期間中でも早めの来店で抽選機会を確保できます。

北海道日本ハムファイターズ×HABA

ハーバー研究所は北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーです。

エスコンフィールドHOKKAIDO内の選手用シャワールームなどへ、スキンケアをはじめとするボディケア商品を提供し、選手の美と健康を支えています。

スポンサーとして選手の日常ケアに無添加スキンケアが組み込まれている関係が、今回のキャンペーンの背景にあります。

北海道生まれのブランドが地元のプロ野球チームと組んだ取り組みとして、ショップハーバーでの購入者にもその関係が広がる形です。

「北海道生まれのハーバーは北海道日本ハムファイターズを応援しています」というテーマのもと、ハーバーとファイターズが一体となったキャンペーンとなっています。

キャンペーン抽選の賞品ラインナップ

特賞: パーソル パ・リーグ公式戦ペア観戦チケット（3組6名様）試合日程: (1)8/7(金) 18:00〜 (2)8/8(土) 15:00〜 (3)8/9(日) 14:00〜 ／ VS東北楽天ゴールデンイーグルス席種: ダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブ（1日1組2名様）A賞: ローズモイストプラセンタ石けん（100名様）B賞: 北海道日本ハムファイターズ選手 オリジナルクリアファイル（700名様）

特賞は8月7日・8日・9日に開催されるパーソル パ・リーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの観戦ペアチケットです。

席種はダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブで、3試合それぞれ1組ずつ、計3組6名に当たります。

チケットは返品・交換・換金できません。

また、何らかの理由で試合が中止になった場合は無効となります。

販売・譲渡も不可です。

A賞・B賞は当選したその場で受け取れる即時抽選形式です。

プレゼントがなくなり次第終了のため、期間中でも来店のタイミングが重要になります。

ローズモイストプラセンタ石けん（A賞）

A賞の「ローズモイストプラセンタ石けん」はローズの香りが広がるハーバーの石けんで、100名様に当たります。

ハーバー研究所の「無添加主義®」に基づき、すべての化粧品に無添加の理念を反映した処方になっています。

ローズの香りを楽しみながら使えるスキンケアアイテムで、ファイターズ観戦チケットとは別の角度からハーバーの製品を体験できる賞品です。

特賞・B賞を外れた場合でも、抽選でA賞を引き当てれば持ち帰ることができます。

北海道日本ハムファイターズ選手 オリジナルクリアファイル（B賞）

B賞は北海道日本ハムファイターズの選手を使ったオリジナルクリアファイルで、4店舗合計700名様に当たります。

ショップハーバーのキャンペーン限定のグッズで、この期間の来店でのみ入手できます。

ファイターズファンにとっては選手のビジュアルをデザインしたコレクターズアイテムとして手元に置ける賞品です。

700名という当選数はA賞の7倍で、最も多くの方に当たる賞となっています。

エスコンフィールドHOKKAIDO

特賞のペア観戦チケットは、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催されるファイターズ戦のチケットです。

ハーバー研究所がスキンケアやボディケア商品を選手に提供しているスタジアムで、同じブランドのキャンペーン当選者が観戦できます。

席種のダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブは、エスコンフィールドHOKKAIDOのプレミアムシートです。

8月7日・8日・9日の3日間が対象で、いずれも対戦相手は東北楽天ゴールデンイーグルスとのパーソル パ・リーグ公式戦です。

ハーバー研究所がオフィシャルスポンサーとして選手の健康を支えているスタジアムで、スキンケアの買い物から観戦席が当たるというつながりが生まれています。

ショップハーバーの北海道4店舗で5,000円以上の買い物をするだけで、プロ野球のプレミアムシートや限定グッズが当たる抽選に参加できます。

ハーバーの無添加スキンケアを選びながら、夏のファイターズ戦観戦の席を狙える期間です。

「北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーン期間はいつからいつまでですか？

A. 2026年6月22日(月)から7月20日(月・祝)までです。

ただし、プレゼントがなくなり次第終了となります。

Q. 抽選に参加するにはどうすればいいですか？

対象の北海道地区ショップハーバー4店舗（丸井今井札幌本店・大丸札幌店・さっぽろポールタウン店・新千歳空港店）にて、1レシート税込5,000円以上の購入が条件となります。

抽選への参加はおひとり様1日1回限りです。

Q. 特賞の観戦チケットはどの試合のものですか？

8月7日(金)・8日(土)・9日(日)に開催されるパーソル パ・リーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス戦のチケットが対象です。

席種はダイヤモンドクラブシート オールインクルーシブで、1日1組2名様が対象となります。

Q. ハーバー研究所と北海道日本ハムファイターズはどのような関係ですか？

A. ハーバー研究所は北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーで、エスコンフィールドHOKKAIDO内の選手用シャワールームなどへスキンケアをはじめとするボディケア商品を提供しています。

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