1万枚突破を記念した非売品きっぷが道の駅福良に登場！ うずしおクルーズ「非売品記念きっぷ」

記事ポイント 道の駅福良「記念きっぷ」累計1万枚突破記念・非売品を先着300名に無料配布2026年7月18日よりうずしおショップMARINEで税込1,000円以上の購入が条件RIBライド・マルシェなど道の駅福良の夏スポットを満喫可能 道の駅福良「記念きっぷ」累計1万枚突破記念・非売品を先着300名に無料配布2026年7月18日よりうずしおショップMARINEで税込1,000円以上の購入が条件RIBライド・マルシェなど道の駅福良の夏スポットを満喫可能

うずしおクルーズを運営するジョイポート淡路島は、道の駅福良で販売中の「道の駅記念きっぷ」が累計販売数1万枚を突破したことを発表しました。

これを記念して、2026年7月18日（土）より先着300名限定で「非売品記念きっぷ」を無料配布するキャンペーンが始まります。

配布場所のうずしおショップMARINEを起点に、絶叫アクティビティや地元グルメが揃う道の駅福良周辺で、淡路島の夏を五感から楽しめます。

うずしおクルーズ「非売品記念きっぷ」

配布開始日：2026年7月18日（土）〜 ※なくなり次第終了配布場所：うずしおショップMARINE（道の駅福良内）取得条件：店内にて税込1,000円以上お買い上げの際にスタッフへ希望を申告配布枚数：先着300枚限定（お一人様1枚まで）

うずしおクルーズは兵庫県南あわじ市・福良港を拠点に、世界最大級の鳴門海峡の渦潮を帆船型クルーズ船「咸臨丸」「日本丸」で約1時間かけて間近に観察できるクルージングサービスです。

全便に船上ガイドが乗船し、渦潮の仕組みや淡路島の歴史、旬の観光情報を案内する体験型の観光サービスとして運営されています。

道の駅福良で累計1万枚を超えた「記念きっぷ」の突破を記念した今回のキャンペーンでは、通常販売されていない「非売品記念きっぷ」がここだけで手に入ります。

うずしおショップMARINEで税込1,000円以上の購入をした際にスタッフへ申告すると、その場で1枚受け取ることができます。

配布枚数は先着300枚限定。

なくなり次第終了となりますので、お早めにどうぞ。

1人1枚限りの入手機会です。

【絶叫アクティビティ】淡路島アドベンチャーRIBライド

体感速度80kmのRIB（硬式インフレータブルボート）で鳴門海峡を駆け抜けます。

大型クルーズ船とは一線を画す、海面ギリギリを疾走するダイナミックな乗り心地が待っています。

スリルと爽快感をあわせ持つ体験は、道の駅福良周辺ならではです。

【お土産】うずしおショップMARINE

今回の「非売品記念きっぷ」の配布対象店舗で、淡路島ならではの特産品や「うずしおクルーズ」オリジナルグッズがずらりと並ぶショップです。

淡路島産のこだわりの銘菓をはじめ、旅の思い出にぴったりなアイテムが揃っています。

税込1,000円以上の購入できっぷも同時に受け取れるため、お土産選びと限定品の入手を一度にできます。

【グルメ・食の拠点】福良マルシェ

「淡路島の美味しい」がぎゅっと詰まった、地産地消のフードマーケットです。

地元の農家が毎朝届ける新鮮な「淡路島たまねぎ」をはじめ、旬の夏野菜や福良港で揚がったばかりの魚介類が並びます。

港直送の鮮度と、淡路島の大地で育った野菜の香りを、その場で味わえます。

「うずしおクルーズ」基本情報

乗船時間：約1時間使用船：帆船型クルーズ船「咸臨丸」「日本丸」料金：中学生以上 3,000円、小学生 1,500円、幼児 大人1名につき1名無料場所：南あわじ市福良港うずしおドームなないろ館（道の駅福良）営業日・出航時間：公式ホームページにて要確認

全便に船上ガイドが乗船し、渦潮の仕組みや淡路島の歴史、旬の観光情報を案内します。

帆船のデッキから見渡す鳴門海峡の景観と、船上ガイドの解説が重なる約1時間は、見た目の迫力と知的な充実感をあわせ持つ特別な時間です。

渦潮の発生は潮の満ち引きと連動するため、出航時間によって規模が異なります。

訪問前に公式ホームページで出航スケジュールを確認しておくと、迫力のある渦潮に出合いやすくなります。

世界最大級の渦潮を帆船から間近に体感し、体感速度80kmのRIBライドで海を駆け、港揚がりの魚介と淡路島野菜が並ぶ福良マルシェで舌を満たせる道の駅福良は、淡路島の夏を丸ごと味わえる拠点です。

先着300名限定の「非売品記念きっぷ」は、うずしおショップMARINEでの1,000円以上の購入で受け取れます。

うずしおクルーズ「非売品記念きっぷ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「非売品記念きっぷ」の配布はいつ始まりますか？

A. 2026年7月18日（土）から配布が始まります。

先着300枚限定で、なくなり次第終了です。

Q. きっぷを受け取るにはどうすればよいですか？

A. うずしおショップMARINEで税込1,000円以上を購入した際に、スタッフへ希望の旨を伝えることで受け取れます。

その場で1枚受け取れます。

お一人様1枚限りです。

Q. うずしおクルーズの料金を教えてください。

A. 中学生以上3,000円、小学生1,500円、幼児は大人1名につき1名が無料です。

営業日・出航時間は公式ホームページに掲載されています。

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