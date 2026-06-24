アニプレックス執行役員常務を経て財団理事長に就任！ ソニー音楽財団「石川 恵子」新理事長就任

記事ポイント 2026年6月19日付でソニー音楽財団の理事長に石川 恵子が就任石川恵子はSMEやアニプレックスで営業・マーケティング・経営管理を歴任前理事長の水野道訓は引き続き理事として財団に在任 2026年6月19日付でソニー音楽財団の理事長に石川 恵子が就任石川恵子はSMEやアニプレックスで営業・マーケティング・経営管理を歴任前理事長の水野道訓は引き続き理事として財団に在任

ソニー音楽財団は、2026年6月19日付で石川 恵子が理事長に就任したと発表しました。

石川恵子は1983年にソニーグループ（当時CBS・ソニー）に入社し、ソニー・ミュージックエンタテインメントやアニプレックスで営業・マーケティング・経営管理の各分野を歩んできた人物です。

前理事長の水野道訓は、引き続き理事として財団に在任します。

ソニー音楽財団「石川 恵子」新理事長就任

就任日：2026年6月19日財団名：ソニー音楽財団（Sony Music Foundation）設立：1984年

ソニー音楽財団は1984年にソニーグループを母体として設立された公益財団法人です。

次世代の芸術家育成と、子どもたちへの音楽教育普及を目的としています。

未就学児から参加できるコンサートの企画・制作、国際オーボエコンクールの開催、若手チェリストと指揮者を顕彰する「齋藤秀雄メモリアル基金賞」など、幅広い音楽振興事業を展開しています。

2019年には「子ども音楽基金」を設立。

地域や経済状況に関わらず子どもたちが音楽に触れられる社会の実現を目指し、音楽教育団体への助成活動も行っています。

その財団の新理事長として、2026年6月19日付で石川 恵子が就任しました。

石川恵子は2025年から同財団の評議員を務めており、今回は理事長として財団の経営・運営全体を担う立場に就きます。

石川恵子のキャリア

石川恵子は1983年にCBS・ソニー（現ソニー・ミュージックエンタテインメント）に入社し、営業部大阪営業所からキャリアをスタートさせました。

1995年にはソニー・ミュージックエンタテインメントの営業本部東京第3営業所所長に就任。

2000年には同社ソニー・ミュージックディストリビューション営業企画部次長として営業企画を担いました。

2003年にはソニー・カルチャーエンタテインメントのコーポレートスタッフ・グループ経営戦略・カンパニーサポートチームにてシニアマネージャーを務め、グループ全体の経営戦略に携わっています。

2007年にはアニプレックスに移り、マーケティンググループ副本部長に就任。

翌2008年には同グループ本部長を務めました。

2013年には同社執行役員、2016年には同社執行役員常務へと昇進し、マーケティング部門を率いました。

2018年にはソニー・ミュージックエンタテインメントに戻り、コーポレートSVPとして人事・リスクマネジメント・コンプライアンス・広報・CSR・ダイバーシティ・品質・環境の各領域を担当。

2019年には同社取締役に就任し、執行役員常務として組織全体の管理機能を統括しました。

2020年には同社取締役CAOとして、人事・総務・リスクマネジメント・コンプライアンス・広報・CSR・ダイバーシティ・品質・環境の統括を担いました。

2024年に同社顧問に就き、2025年にはソニー音楽財団の評議員として財団運営に加わっています。

2026年6月19日付で理事長に就任し、財団のトップとして活動を担います。

前理事長・水野道訓の処遇

前理事長の水野道訓は理事長の職を退きましたが、引き続き理事として財団に在任します。

ソニー音楽財団は1984年の設立以来、子どもたちが音楽に触れられる場の創出と次世代の音楽家育成を担ってきました。

国際オーボエコンクールや「齋藤秀雄メモリアル基金賞」による若手音楽家の顕彰、「子ども音楽基金」を通じた音楽教育団体への助成など、音楽文化の裾野を広げる事業が石川恵子新理事長のもとでも続きます。

ソニー音楽財団「石川 恵子」新理事長就任の紹介でした。

よくある質問

Q. 石川恵子はいつソニー音楽財団の理事長に就任しましたか？

A. 2026年6月19日付で理事長に就任しました。

Q. 前理事長の水野道訓はどうなりましたか？

A. 水野道訓は理事長を退任しましたが、引き続き理事として財団に在任します。

Q. ソニー音楽財団はどのような活動を行っていますか？

A. 1984年設立ので、未就学児向けコンサートの企画・制作、国際オーボエコンクールの開催、「齋藤秀雄メモリアル基金賞」による若手音楽家の顕彰、「子ども音楽基金」による音楽教育団体への助成など、幅広い音楽振興事業を展開しています。

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