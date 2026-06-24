医療機器サイバーセキュリティ試験をいち早く展開！ ニューロシューティカルズ「スタートアップインキュベーター」

記事ポイント NCIとAiSpace、第102回日本医療機器学会大会長賞を受賞（2026年6月5日）NCI、インキュベーターとVC融合の医療機器スタートアップ支援モデルを確立AiSpace、医療機器向けサイバーセキュリティ試験サービスをいち早く展開 NCIとAiSpace、第102回日本医療機器学会大会長賞を受賞（2026年6月5日）NCI、インキュベーターとVC融合の医療機器スタートアップ支援モデルを確立AiSpace、医療機器向けサイバーセキュリティ試験サービスをいち早く展開

ニューロシューティカルズ（以下NCI）とその支援先であるAiSpaceは、第101回日本医療機器学会大会（メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ2026）において、2026年6月5日に「第102回日本医療機器学会大会長賞」を受賞しました。

NCIの先進的なインキュベーターVC事業と、AiSpaceが医療機器向けサイバーセキュリティ試験サービスをいち早く展開してきた取り組みが、日本医療機器学会から高く評価されたものです。

ニューロシューティカルズ「スタートアップインキュベーター」

NCIは、大学・研究機関の医療・ヘルスケア分野のアイデアや技術をスタートアップ企業として事業化し、EXITまで一貫して支援するインキュベーターVC。

インキュベーターとベンチャーキャピタル（VC）を融合させたディープハンズオン型の支援モデルを独自に確立しており、医療機器分野における起業から事業成長まで幅広く手がけています。

インキュベーターとVCを融合した独自モデル

NCIは、インキュベーターとして起業相談からスタートアップ企業設立をサポートし、さらに開発に必要な資金調達のためVCとしてもファンドを組成し、アクセラレーターとしてスタートアップ投資を実施しています。

これまでインキュベーターとVCは別々の機能として認識されていましたが、NCIはディープハンズオンを基本として、この二つの機能を融合させた医療機器産業特有のビジネスモデルを確立しました。

医師・研究者が開発した医療機器の薬事承認取得から商用化・資金調達まで、一連のプロセスをワンストップで支援できる点が特徴。

2021年から開始した投資によって得られた収益を次の企業投資に循環させるNCI独自のECOシステムを構築しており、すでに2社のEXITに成功してこのビジネスモデルのPOCを獲得しています。

我が国の医療スタートアップが抱える課題

我が国の医療分野における基礎研究から臨床研究は優れたものがありながら、スタートアップ企業による医療機器開発は他国と比べてさほど活発ではありませんでした。

研究成果を事業に転換する仕組みが不十分であったことが、その背景にあります。

NCIはこの課題に向き合い、革新的な技術や事業アイデアを有するスタートアップ企業の成長支援を通じて、新たな医療・ヘルスケア関連ビジネスの創出に取り組んでいます。

起業相談という入口から、EXIT後の収益循環まで一貫して関与するモデルは、医療機器産業においてこれまでにない形。

AiSpaceの医療機器サイバーセキュリティ事業

近年、医療機器のデジタル化・ネットワーク化が進展する中、サイバーセキュリティ対策は患者安全および医療機関の安定運営を支える重要な要素となっています。

AiSpaceは、こうした社会的ニーズにいち早く対応し、通信機能を有する医療機器向けのサイバーセキュリティ試験受託サービスを展開してきました。

医療機器メーカーを対象に、サイバーセキュリティ試験および評価レポートの作成、規制対応支援、運用支援サービスを提供し、医療業界の安全性向上に貢献しています。

医療機器のネットワーク接続が当たり前となった環境では、外部からの不正アクセスや情報漏洩への備えが不可欠です。

AiSpaceが担うサイバーセキュリティ試験は、医療機器が市場に出る前の安全確認と、規制当局への対応レポート整備の両面で医療機器メーカーを支えています。

第102回日本医療機器学会大会長賞の受賞

今回の受賞は、NCIの先進的なビジネスモデルの創出と、インキュベーターVC事業としての活動が評価されたものです。

加えて、AiSpaceが医療機器分野において重要性が高まるサイバーセキュリティ対策に着目し、医療機器向けの試験受託サービスをいち早く展開してきた点も、受賞理由に挙げられています。

授与は第101回日本医療機器学会大会（メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ2026）において行われ、受賞名は「第102回日本医療機器学会大会長賞」（次期大会長選定）です。

NCIとAiSpaceの取り組みは、医療機器産業の発展と医療現場の安全性向上に寄与する革新的な事業として、学会からも認められる形となりました。

NCIのECOシステムは、投資収益を次のスタートアップへ循環させることで、医療機器分野のイノベーションを継続的に生み出す仕組みを備えています。

AiSpaceのサイバーセキュリティ事業は、ネットワーク対応医療機器の安全な普及を支える基盤として機能しています。

スタートアップインキュベーターの紹介でした。

よくある質問

Q. 第102回日本医療機器学会大会長賞はいつ、どこで授与されましたか？

A. 2026年6月5日に、第101回日本医療機器学会大会（メディカルショージャパン＆ビジネスエキスポ2026）において授与されました。

受賞名は「第102回日本医療機器学会大会長賞」（次期大会長選定）。

Q. NCIのインキュベーターVCとはどのような仕組みですか？

A. 起業相談からスタートアップ設立のサポート、資金調達のためのファンド組成、アクセラレーターとしてのスタートアップ投資を一体で行うモデルとなっています。

ディープハンズオンを基本とし、インキュベーターとVCの機能を融合した医療機器産業特有のビジネスモデルです。

すでに2社のEXITに成功しており、実績も積み重ねています。

Q. AiSpaceはどのようなサービスを提供していますか？

A. 医療機器メーカーを対象に、サイバーセキュリティ試験および評価レポート作成、規制対応支援、運用支援サービスを展開しています。

通信機能を有する医療機器向けのサイバーセキュリティ試験受託サービスが中心です。

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