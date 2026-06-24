【FIFAワールドカップ2026】ポルトガル代表 5−0 ウズベキスタン代表（日本時間6月24日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】B・フェルナンデスの「極上スルーパス」（実際の様子）

ポルトガル代表のMFブルーノ・フェルナンデスが、“極上パス”でFWクリスティアーノ・ロナウドのゴールをお膳立て。絶品のスルーパスに賛辞が送られている。

ポルトガル代表は日本時間6月24日、FIFAワールドカップ2026のグループK第2節でウズベキスタン代表と対戦。トップ下で先発したB・フェルナンデスは、2点リードで迎えた39分、極上のチャンスメイクを見せた。

ポルトガルが最終ラインでボールを奪ってカウンターを開始。自陣センターサークル手前でボールを受けたB・フェルナンデスは、そのままドリブルで相手陣内へと持ち運んだ。

現役Jリーガーも「極上のパス」と大興奮

このタイミングでC・ロナウドは、一度大きく右に流れて相手DFの視界から消える。そして、相手と横並びになった絶妙なタイミングでパスを要求すると、B・フェルナンデスはそれに応えるように、右足インサイドでDFラインの間を割る完璧なスルーパスを送り込んだ。ボックス右に進入したC・ロナウドは、GKのタイミングを巧みにずらしたシュートを流し込みゴールネットを揺らした。

DAZNで解説を務めた現役Jリーガーの中谷進之介氏（ガンバ大阪DF）は、「ブルーノ・フェルナンデスのパス！極上のパスでしたね」と大興奮。SNS上でも「ブルーノのパスえぐすぎる」「タイミングがバッチリやな」「ブルーノとロナウドのホットラインはもっとやってくれるよ」「何度見てもこのタイミングでパス出せるの意味わからんすぎる」「ブルーノ変態パスすぎる」「パスのタッチやべえ」など称賛の声が相次いだ。

なお、ポルトガル代表は5−0で今大会初勝利。グループKでコロンビア代表に次ぐ2位につけている。

（FIFAワールドカップ2026）

