お笑いタレントやす子（27）が24日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に出演。ソニー所属の芸人の特徴について語った。

MCの「ナイツ」塙宣之からソニー・ミュージックアーティスツ、お笑い部門の劇場「Beach V（びーちぶ）」について「ホームでしょ？僕ら1回も行ったことない」と話題を振られたやす子。「マックス立ち見いれて50人くらいで地下にあって。千川駅から徒歩30秒くらい。芸人が着替える場所とお客さんが席に座るスペースが同じで、お客さんが通るときに芸人が裸で着替えてたりだとか」と説明した。

続けて「もともと音楽の劇場だったので、お客さんの笑い声も防音で吸収しちゃいますし、芸人の声も届かないんで、ソニー芸人全員声がデカくて」と独特な劇場ならではの“悩み”を告白。「アキラ100%さん、ハリウッドザコシショウさん、『錦鯉』さんとか『バイきんぐ』さんとか全員声がデカいです」と苦笑いした。

しかし事務所の「自慢ポイント」として「『THE W』以外の賞レース全部獲ってる」と誇らしげな様子。「人力舎とウチくらいなんですよね、賞レースには強いです」と魅力を伝えた。