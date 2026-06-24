FIFAワールドカップ2026日本代表の佐野海舟選手（25）の妻で、モデルの木下桜（27）が22日、Instagramを更新。ラフな私服姿でドライブへ出かけた様子を披露し、反響が寄せられている。

【映像】木下桜の水着姿や佐野選手との2ショット（複数カット）

2025年1月にInstagramで「私ごとですが、昨年結婚いたしました。そして、きちんとみなさまにお伝えできていなかったのですが、現在ドイツに住んでいます。」と公表していた木下。同年8月には、ウェディングドレス姿で佐野選手と前撮りを行う様子を披露していた。自身のSNSでは、プールサイドでの水着ショットやドイツの自宅キッチンで佐野選手の大好物だという「豚のしょうが焼き」を作る様子など、プライベートを発信してきた。

最新ショットに反響

2026年6月22日の更新では、雨の日にラフな私服姿でドライブへ出かけたことを報告。この投稿にファンからは、「こういうカジュアル系だと、よりかわいくてステキ」「奥様、明るそうな方。おふたりの幸せを祈ります」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）