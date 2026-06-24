捨てられていた2匹の子猫。保護をしたら、先住犬が…。実家から届いた『尊すぎる写真』が話題になっているのです。

思わず胸がジーンと熱くなる…！種族を超えた尊い光景は記事執筆時点で274万回を超えて表示されており、7.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：実家で『2匹の子猫』を保護→家族から写真が送られてきて…先住犬が見せた『尊すぎる反応』】

実家が2匹の子猫を保護→先住犬の母性が爆発して…

Xアカウント『@_rualys』に投稿されたのは、実家から届いた数枚の写真。

そこに映っているのは、捨てられていたところを保護されたという2匹の子猫ちゃん。片手に収まってしまうほど小さいきょうだいをお迎えされたのだといいます。

送られてきた『尊すぎる写真』に大反響

子猫たちがやってきた日以来、母性を爆発させているというのが先住犬ビーグル「ろく」くん。

寄り添いながら椅子の上で過ごしていた子猫たちを驚かせないよう、そっとそっと近づいて…伏せていた子猫ちゃんのお鼻にちょんと自分の鼻を突き合わせたのだそう。

目を瞑り、優しく鼻キスする光景はあまりにも愛おしいもので、子猫ちゃんも自分より何倍も大きなお兄さんのことを信頼しきっている様子。

きっと、どんどんわんぱくになっていくのであろう子猫ちゃんたちと、ろくくんを含む先輩犬さんたちの関係性の変化、深まっていく絆が楽しみでなりませんね。

種族を超えた愛情に感動の声

まさに種族を超えた微笑ましい光景は、投稿主さんのみならず多くのユーザーをほっこり和ませると同時に感動や笑顔を届けることとなったのでした。

この投稿には「かわいい」「胸きゅん…」「犬からしても子猫って可愛いんだなぁ」「これは尊い！お兄ちゃんモードに入ってそうですね」「うちも仲良しでした」「ほんわかした」「この距離感いいなぁ」などのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@_rualys」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。