犬の排泄物を正しく処理することが大切な理由

犬の排泄物には、さまざまな細菌や寄生虫が含まれている可能性があります。したがって、ニオイ対策や衛生面、そして周囲へ配慮するためにも、適切な処理が欠かせません。

特に散歩中は、「公共の場所を利用している」という意識がとても重要です。散歩ルートを他の人も利用していることを念頭に置き、正しく排泄物を処理し、清潔な状態へと戻しましょう。

また、排泄物は愛犬の健康状態を知る重要なバロメーター的な役割もあります。色や硬さ、1日の回数などを確認しながら処理する習慣を身につけることで、体調の変化にも気付けるようになりますよ。

犬のウンチ『NG処理方法』５選

犬の排泄物を正しく処理できていないと、さまざまな悪影響を及ぼし、最悪の場合、近隣トラブルなどに発展する恐れもあります。ここでは、犬の排泄物を処理する際のタブー行為をみていきましょう。

1.放置してその場を離れる

当然ですが、排泄物をその場に放置する行為は、絶対に避けなければなりません。公園や歩道、草むらなどに放置すると、悪臭や景観悪化の原因になったり、そこを通った人がうっかり踏んでしまうなどの迷惑にもつながります。

また、一部のこうしたマナー違反者によって、犬を飼っていない人からの犬、そして飼い主への印象を悪くしてしまう原因にもなるので気をつけましょう。

2.土や草をかけて隠すだけ

昔は、愛犬の排泄物に土や草をかけて、隠して処理を終わらせる飼い主もいました。しかし、この方法は一見きれいに見えても、処理したことにはなりません。

雨で周囲に流れたり、他の人が踏んでしまったりする可能性があるので、「見えなければいい」という考え方はやめてください。きちんと家に持ち帰り処理しましょう。

3.排泄物を入れた袋を放置する

最近は、昔に比べてマナーの向上が進んでいますが、「後で回収するから」と道端や公園に置きっぱなしにする人が未だにいます。持ち帰るつもりだったとしても、うっかりその場に忘れてしまえば、それは排泄物を放置しているのと同じです。

また、袋に入った排泄物が風で飛ばされたり、誰かに不快感を与えたりすることもあるので、必ず置きっぱなしにせず、手に持ったりお散歩バッグに入れておきましょう。

4.家の中で汚れを十分に拭き取らない

家の中で排泄した場合、見た目だけきれいにして終わるのは避けたいところです。足裏や毛などに汚れが残っていると、雑菌の繁殖や悪臭の原因になります。

また、排泄した場所をしっかり消臭していなければ、犬が排泄した場所をニオイで探し当て、同じ場所で排泄を繰り返してしまう恐れも……。トイレの失敗が増える原因にもなりかねないので、家の中でもしっかり処理しましょう。

5.手を洗わずに終わる

普段から一緒に暮らしていると、意外に忘れがちなのが「手洗い」です。袋越しで排泄物を触っていても、目に見えない汚れが手や腕に付着している可能性があります。

愛犬の排泄物を処理した後は、必ず石けんで指の間や手のひら、手の甲など、隅々まで洗ってください。

家の中での適切な処理方法とは？

愛犬が室内で排泄した場合は、まずティッシュやトイレットペーパーで取り除きます。犬の排泄物をトイレに流すことが許可されている自治体であれば、トイレットペーパーで取り除くと、そのままトイレに流せるので便利です。

その後、ペット用消臭剤やペット用除菌剤などを使用して、しっかり排泄した場所を掃除しましょう。特にフローリングの継ぎ目やカーペットは、汚れやニオイが残りやすいので注意が必要です。

ニオイが少しでも残っていると、犬が「あれ？ここがトイレだっけ？」と勘違いしてしまうこともあります。見た目をきれいに戻すだけではなく、"ニオイも残さない"ことが大切です。

散歩中におすすめな排泄物の処理方法

愛犬を散歩させるときは、

マナーポーチ 消臭袋 トイレットペーパー ウェットティッシュ

を必ず持ち歩きましょう。

愛犬が排泄したらすぐに拾い、自宅まで持ち帰るのが基本です。地域によってゴミ出しルールが異なるため、犬の排泄物をどのように捨てるべきか、自治体のホームページなどでルールも確認しておきましょう。

また、愛犬が排泄した場所は、トイレットペーパーやウェットティッシュなどで拭き取り、きれいに戻すことも忘れないでください。

まとめ

犬の排泄物の処理は、愛犬との暮らしに欠かせない基本的なマナーです。放置したり隠すだけといった行為は、衛生面やマナーの観点から絶対にやめてください。特に散歩中は周囲への配慮を忘れず、家の中ではニオイや雑菌が残らないよう丁寧に掃除しましょう。