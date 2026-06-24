県内は24日、梅雨前線などの影響で激しい雨が降り、長崎市では がけ崩れが相次ぎました。

梅雨前線は26日(金)にかけて九州に停滞する見込みで、気象台は25日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。

気象台は、一時長崎市など5つの市と町にレベル4「土砂災害危険警報」、長崎市にはレベル4「大雨危険警報」を発表しました。

22日(月)の降り始めから24日午後4時までの雨量は、

▼五島市福江で374ミリ

▼諫早で288.5ミリ

▼大村で263.5ミリなどとなっています。

前線は26日(金)まで九州に停滞する見通しで、気象台は土砂災害への厳重な警戒を呼びかけています。

県内の一部の小中学校や高校では、臨時休校などの措置がとられました。

長崎市や大村市など10の市と町のすべての小中学校・義務教育学校、県立高校では54校のうち33校、特別支援学校は16校が生徒や児童の安全確保のため休校としました。

交通機関にも影響が…。

（利用客）

「仕事先から雨がひどいので待機してほしいと(言われた)。どうしたらいいかわからなくて、天気に困らされている」

JR九州は、長崎本線の喜々津⇔長与間で一時運転を見合わせ、そのほかの一部の区間でも遅れが出ました。

梅雨前線は26日(金)にかけて九州に停滞する見込みで、25日未明から朝にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。

気象台は25日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。