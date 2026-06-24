「まだまだ20代でいける」LiSA、39歳とは思えない最新ショット公開「美しくかっこよく年を重ねていく」
歌手のLiSAさんは6月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。39歳の誕生日を報告し、最新ショットを公開しました。
【写真＆動画】39歳になったLiSA
コメントや引用リポストでは「お誕生日おめでとう！」「ケーキすご！」「LiSAちゃんの存在そのものが最高なファンサです」「美しくかっこよく年を重ねていく姿には尊敬と憧れしかない」「39才!!全然思えない程の可愛さとライブで魅せてくれるパワフルでしなやかなパフォーマンスは私が60才になっても未だに推せる唯一無二の存在です」「39？見えない見えないまだまだ20代でいける！」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真＆動画】39歳になったLiSA
「尊敬と憧れしかない」LiSAさんは「39歳になりました」と報告し、1本の動画と3枚の写真を投稿。バースデーケーキの前で手を振ったり、うれしそうな笑顔を見せたりしています。「アナタと元気に歌って遊べる身体と、飽きずに諦めずにワクワクしながらLiSAを続けさせてくれるアナタにほんんんんんんんんんんんとうに感謝しています。さんきゅー！な気持ちを込めて、みんなみんな、世界中でLiSAを楽しんでくれるアナタに会えるだけ会いに行きます。この身体と心が続くまで！今日もいい日だっ」と、ファンへの感謝などもつづりました。
「Happy Birthday to Lionel Messi too」同日、自身の投稿を引用し「そして、日本と時差12時間のアルゼンチンは今0:00だから‥ Happy Birthday to Lionel Messi too #FIFAWorldCup」とポストしたLiSAさん。ファンからは「Liオネルメッシおめでとう御座います」「史上最高のフットボーラーとJ-Rockアニソンの女王が同じ日に生まれたなんて驚くべきことに 良い一日を！」などのコメントが寄せられています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)