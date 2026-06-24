元サッカー女子日本代表ＦＷで２０１１年Ｗ杯優勝メンバーの永里優季さんが２４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「２００８年北京五輪の時にアルゼンチンと同じホテルだったのですが、その時メッシを見つけた私たちは大興奮し、勇気を振り絞って写真撮影をお願いしたところ、快くメッシが承諾してくれて、一緒に写真を撮った時の思い出。私はちゃっかりメッシに触れてしまっているし まだ最前線でプレーしているの凄すぎるよメッシ」と記し、当時２１歳の若きメッシをうれしそうに取り囲んだなでしこメンバーの写真を投稿した。永里さんは左手でピースサイン、右手はメッシの肩に置いていた。

３９歳のメッシは開催中のＷ杯北中米大会で連覇を狙うアルゼンチンの主力として活躍し、２戦５発。Ｗ杯通算得点を歴代最多の１８に伸ばしている。

永里の秘蔵写真にフォロワーからは「メッシの髪型懐かしすぎる」「ええっ！みんな若い！」「これだけの人数の口角を上げられるメッシすげーっす」「メッシわっか！」などとコメントが。メッシは前回２２年カタール大会でＷ杯を初めて制したが、なでしこは１１年に制覇。「そしてメッシより先にワールドカップを掲げたという」「２０１１年の前に！！！」などのコメントもあった。