【WWE】RAW（6月22日・日本時間23日／イギリス・ロンドン）

【映像】「腹が…」女子レスラーの“不思議な”衣装（全身）

サウジアラビアでの大一番を前に、リング上に姿を現した女子世界王者。しかし、そのあまりに独特なコスチュームの着こなしと腹部のシルエットを巡り、ファンから困惑の声が殺到。鍛え上げられたはずの腹部が不自然にぽっこりと前へ浮き上がって見える不思議な光景に「なんやこの衣装」「腹にしか目がいかない」などざわついた。

先週の「クイーン・オブ・ザ・リング」トーナメント準決勝で巨漢ラケル・ロドリゲスを撃破し、勢いに乗る“ジーニアス・オブ・ザ・スカイ”ことイヨ・スカイ。6月27日にサウジアラビア・リヤドで開催されるPLE『ナイト・オブ・チャンピオンズ』での決勝戦を控えたイヨが先にリングに登場し、マイクを握って「I can't wait to face Liv for the crown.（リヴと王冠を懸けて闘うのが待ちきれない）」と英語で決意を表明した。そこへ、先週の『SmackDown』でシャーロット・フレアを破って決勝進出を決めた女子世界王者のリヴ・モーガンが姿を現した。

リヴは最高峰のチャンピオンベルトを右肩にかけ、黒いロングブーツに黒いレザー調のトップス、そして黒いホットパンツ姿という露出度の高い装いで入場。しかし、パンツの着用位置が腰骨よりも異様に低く、お腹のラインが奇妙に強調されるスタイルだったことから、ファンからは「めっちゃ太った？」「お腹が目立つ服」「もしかして一回り小さい服を着ている？」と困惑のコメントが殺到。一方で、コアなファンからは「腹斜筋だっけか…そういう風に両サイド凹むのは」「パンツの位置がおかしいのか？それとも腹筋が筋肥大してるのかもしれん」といった冷静な指摘も飛び交った。

そんなビジュアルへの違和感を吹き飛ばすかのように、リング上は一転して一触即発の修羅場と化す。リヴがイヨの至近距離まで詰め寄り、「土曜日に私が歴史を作る。お前の大親友のリア・リプリーをサマースラムで恥ずかしめ、タイトルを再び奪うようにね」と執拗な精神攻撃を継続。相棒の名を出されたイヨは怒りを爆発させ、マイクを握ると「おい！おい！私のことバカにしてもいいけど、リアのことバカにするんだったら、私はお前のこと絶対に許さないからな！」と日本語で激高。リヴがイヨを殴りつけると激しい乱闘へ突入した。

こうなるとイヨは止まらない。リヴの追撃を素早くかわすと、ロープを駆け上がりスプリングボードからの鮮烈なミサイルキックを一閃。世界王者を場外へと豪快に蹴り落として排除してみせた。リング上で「俺だ俺だ」と得意のポーズでロンドンの大歓声を浴びるイヨに対し、場外に転落したリヴは床に座り込んだまま、呆気にとられた表情でリング上のイヨを見つめるしかなかった。（ABEMA／WWE『RAW』）