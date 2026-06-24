タレントの神田うの（51）が22日、Instagramを更新。14歳の長女とともに夫を労ったことを明かし、家族ショットを披露した。

【映像】夫・西村拓郎さんと14歳長女との家族ショット

2007年10月に不動産・レジャー・アミューズメント事業を展開する企業の代表取締役社長・西村拓郎さん（56）と結婚し、2011年10月に第1子となる長女が誕生した神田。2021年6月に出演したテレビ番組では、夫が脳梗塞で倒れ緊急入院していたことを公表。およそ1カ月半の入院生活とリハビリを経て、家族で外食できるまで回復したことを明かしていた。2023年7月の更新では、ヘリコプターの前で笑顔を見せる夫との密着ショットを披露している。

夫・西村拓郎さんと14歳長女との家族ショットを披露

2026年6月22日の投稿では、父の日に娘とともに夫を労う様子を公開。「きのうは父の日でしたね。なぜか父の日は、母の日よりもマイナーに感じるのは私だけでしょうか？パパが娘から手作りの写真アルバムのプレゼントをもらい『いいな、いいな』と言って（羨んでw）いたら『ママのもあるよ』と私の分も作ってくれてたー」とつづり、3人で手を重ねハートを作る様子や、肩を寄せた仲むつまじい家族ショットを披露した。

（『ABEMA NEWS』より）