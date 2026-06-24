一塁ベースカバーに入った投手が負傷

【MLB】カブス 9ー6 メッツ（日本時間24日・ニューヨーク）

カブスの鈴木誠也外野手が出場した試合で、グラウンドが騒然となるアクシデントが発生した。23日（日本時間24日）に敵地で行われたメッツ戦で、先発のエドワード・カブレラ投手がベースカバーの際に負傷。タオルで顔を覆いながらカートで運ばれて退場する事態となり、日米のファンから悲痛な声が上がっている。

悲劇は5回の守備で起きた。二ゴロで一塁のベースカバーに入ったカブレラは、足を前後に開脚して捕球。アウトとなったが、倒れ込んだまま起き上がれず、カートに乗せられて退場。タオルで顔を覆い、悔しさをにじませていた。

地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」は公式X（旧ツイッター）で、試合後のクレイグ・カウンセル監督の取材の様子を動画で公開。指揮官は「左ハムストリング（を負傷した）。うーん……IL（負傷者リスト）に入る。明日検査を行って、状況を整理する」と沈痛な面持ちで語り、精密検査を待たずにIL入りを断言するほどの重症であることを明かした。

地元放送局「SNY」も公式Xで「5回に最後のアウトを奪った際、一塁のベースカバーに向かったエドワード・カブレラは怪我をしたようだ。カートが登場した」と速報。SNS上では、現地のファンから「長期離脱になりそう」「見たら悲しくなる」「OMG……マジかよ？」「私たちは呪われているの？」「全くもってよくないニュース」と、チームを襲う悲劇に嘆くコメントも殺到した。

カブス打線の援護もあって、5回3安打2失点で交代したカブレラは今季5勝目をマークした。（Full-Count編集部）