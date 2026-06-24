１次リーグ（Ｌ）４試合が２３日（日本時間２４日）に行われ、Ｋ組で３大会連続６度目の決勝トーナメント進出を目指すポルトガルがウズベキスタンに５―０で大勝し、今大会初勝利を挙げた。エースＦＷのクリスティアーノ・ロナウドが前半に２得点をマーク。史上初の６大会連続弾を、歴代年長２位となる４１歳１３８日で決めた。通算１０得点に達し、エウゼビオが持つ同国のＷ杯通算得点記録を更新した。Ｌ組はクロアチアがパナマを１―０で下し、ＭＦモドリッチ（４０）が代表通算２００試合を達成した。

７万人近い超満員のヒューストン競技場が揺れた。Ｃ・ロナウドは史上初の６大会連続ゴールを決めると、喜び爆発。感慨深げに仲間と抱き合った。世界中のサッカー少年がマネした、ジャンプして両手を振り下ろす“お決まりのポーズ”も誇らしげに披露。前半のうちに２点目を決め、エウゼビオが持つポルトガルのＷ杯通算得点も更新した。圧巻の活躍で大勝へ導き「これが批判していた人々への答えだ」と言い放った。

不発に終わった初戦がウソのようだ。開幕前から選出を疑問視され、格下コンゴに引き分け。批判の矛先は４１歳のＦＷに集まった。チーム内での不和もささやかれ、不要論も噴出。「つらく、暗い１週間。まるで引退しているかのような気分」と振り返る。ただ、前半６分にＤＦカンセロの右クロスから長年の技術が詰まったシュートを突き刺すと、同３９分にはカウンターからＭＦフェルナンデスのパスを右足で流し込み、健在をアピール。批判を即座に一蹴した。

常に比較され続けてきた永遠のライバル、メッシは前回大会で優勝し、今大会も初戦からハットトリックと華々しい活躍。強烈な負けず嫌いでのし上がった背番号７が燃えるには十分だった。「うまくいかなければ『終わった選手』『もう年だ』と言われる。いつだってそうさ。批判には慣れている」。安堵（あんど）に満ちた笑みに、背負ってきた重圧がにじむ。

メッシとの論争は長年続いてきたが、Ｗ杯での対戦はまだなし。今回もこのまま２位で決勝Ｔに進出した場合、決勝まで当たらない。２人の対戦は多くのファンにとって長年の夢だが、本人は「意味のない質問だけど、実現したら最高だね」と淡々としたものだ。

以後もメッシ関連の質問は遮り「重要なのはチームだ」と、チーム優先であることを強調した。

試合終了の笛が鳴った瞬間、テレビカメラに向かって英語で「アイムバック」と２度叫んだ。今大会が最後のＷ杯。悲願の頂点へ、世界中が憧れた「ＣＲ７」が戻ってきた。

◆Ｃ・ロナウドのＷ杯成績

▽０６年ドイツ大会（４位）

６試合１得点

１次リーグＤ組第２戦のイラン戦でＷ杯初得点を記録。

▽１０年南アフリカ大会（１６強）

４試合１得点

１次リーグＧ組第２戦の北朝鮮戦で得点。

▽１４年ブラジル大会（１次Ｌ）

３試合１得点

１次リーグＧ組第３戦のガーナ戦で得点。

▽１８年ロシア大会（１６強）

４試合４得点

１次リーグＢ組初戦のスペイン戦でハットトリック。続く第２戦モロッコ戦でも得点。

▽２２年カタール大会（８強）

５試合１得点

１次リーグＨ組初戦ガーナ戦でＰＫを決めて得点。

▽２６年北中米大会（？）

２試合２得点

１次リーグＫ組第２戦ウズベキスタン戦で２得点。

◆Ｗ杯得点ランキング（２３日現在）

〈１〉５メッシ（アルゼンチン）

〈２〉４エムバペ（フランス）

〈２〉４ハーランド（ノルウェー）

〈４〉３ウンダフ（ドイツ）

〈４〉３Ｊ・デービッド（カナダ）

〈６〉２鎌田大地（クリスタルパレス）

〈６〉２上田綺世（フェイエノールト）

〈２６〉１中村敬斗（Ｓランス）

〈２６〉１伊東純也（ゲンク）