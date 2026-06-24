ＮＨＫの「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ デイリーハイライト」に出演したイケオジ男性の正体にネットは大興奮！Ｘでは爆速でトレンド入りする騒ぎとなった。

同番組に出演したサッカー元日本代表でタレントの前園真聖が、２４日に自身のインスタグラムを更新。「昨日のＮＨＫデイリーハイライトではトルシエさんとダバディさんとの出演でした！ｙｏｕｔｕｂｅおじ遊でお会いして以来、久しぶりにお二人とお話しができました」と喜び、「＃トルシエ ＃フローランダバディ」とハッシュタグをつけた。

サッカー日本代表の監督だったフィリップ・トルシエ氏と、その通訳兼アシスタントを務めたフローラン・ダバディ氏だ。

ネットはダバディ氏に思わずくぎ付け。「トルシエとダバディが出てきて急に懐かしい気持ちになった」「ＮＨＫを観てたら【トルシエさんの通訳がカッコいいんだけど】と言った長女。フローラン・ダバディさんね。そうか〜知らないよね、今の若い子。あの時もこのイケメン誰ってなったんよ。今は２人してイケオジ」「デイリーハイライト、前園が語りトルシエ＆ダバディが出てて平成」「なっついコンビ！！」「トルシエとダバディ トレンド入り」「ダバディには驚いた笑」「帰宅してテレビつけたら懐かしい人が。トルシエ監督とダバディ氏変わらないな！相変わらずおしゃれだ」「トルシエ若々しいしダバディ超絶イケオジなってて驚いてる」「トルシエさんとダバディさんのコンビ半世紀ぶりにみた」「トルシエとダバディーがＮＨＫに出てる。これは同世代に刺さるよな」「トルシエ先生もいいけどダバディさんをもっと映して」と沸いた。