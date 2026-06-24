内藤剛志、キスマイ二階堂高嗣の歓声に嫉妬「拍手の量が違うじゃないか！」 Wタカシのはずが
俳優の内藤剛志、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、兼崎涼介監督が24日、都内で行われた劇場版『旅人検視官 道場修作』の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】スタイリッシュなスーツを着こなした二階堂高嗣
本作は、往年の2時間サスペンスの系譜を受け継ぐBS日テレ「令和サスペンス劇場」から誕生し、7作にわたり支持を集めてきた人気シリーズの劇場版。内藤演じる“伝説の検視官”道場修作の過去が、ついに描かれる。
内藤演じる定年退職した元警視庁検視官・道場修作が、亡き妻の雑記帳を手に旅をしながら事件の真相に迫るサスペンス。二階堂は、若き鑑識官・館林真治役で道場に憧れながらひたむきに事件と向き合う。この日は内藤と二階堂の“Wタカシ”で舞台あいさつに登壇した。
二階堂が登場すると大歓声が。「タカシでございます」と自己紹介しながら内藤は「拍手の量が違うじゃないか！どうなっているんだよ！」と人気に嫉妬し、会場には笑いが起きた。二階堂は「そんなことないですよ」と苦笑いしながら「Kis-My-Ft2の二階堂タカシです！」と内藤のタカシアピールに重ねて歓声を浴びた。兼崎監督は「監督を務めましたリョウスケです」と負けじと話して笑いを誘っていた。
【全身ショット】スタイリッシュなスーツを着こなした二階堂高嗣
本作は、往年の2時間サスペンスの系譜を受け継ぐBS日テレ「令和サスペンス劇場」から誕生し、7作にわたり支持を集めてきた人気シリーズの劇場版。内藤演じる“伝説の検視官”道場修作の過去が、ついに描かれる。
内藤演じる定年退職した元警視庁検視官・道場修作が、亡き妻の雑記帳を手に旅をしながら事件の真相に迫るサスペンス。二階堂は、若き鑑識官・館林真治役で道場に憧れながらひたむきに事件と向き合う。この日は内藤と二階堂の“Wタカシ”で舞台あいさつに登壇した。