【パリ＝上地洋実、ローマ＝倉茂由美子】欧州は熱波の影響で記録的な猛暑に見舞われている。

各地で気温が４０度を超え、市民生活に支障が出ている。

フランスでは２３日、観測史上最も暑い日となり、南西部ピソで４４・３度を記録した。パリでも３７度を超えた。エッフェル塔やルーブル美術館は夕方の暑さのピークを避けるため、開館時間を短縮する。パリ中心部のサンマルタン運河では遊泳が解禁され、涼を求める若者で連日にぎわう。ただ、全国で水難事故が多発し、川で急流に巻き込まれるなどして４０人が溺死した。

英ＢＢＣによると、英国では２４日、ロンドン郊外サリー州で、６月としては観測史上最高の３５・７度を記録した。イタリアでも２３日、１５都市で最高レベルの猛暑警報が発令され、日中の農作業や建設作業が禁止されるなどした。電力需要の急増で、複数の都市で停電も発生した。

世界気象機関（ＷＭＯ）は、欧州の一部地域を襲う熱波が今後２週間でさらに広範囲に及ぶとの見通しを示している。経済活動にも影響が出ており、農業や製造業などで生産性が低下することが懸念されている。