小千谷市にスポーツや防災学習など市民の「交流の場」となる施設がオープンします。



災害時には拠点としての側面も併せ持つというこの施設。建設された背景には2004年の中越地震から得た教訓がありました。



小千谷市にある防災公園の中に建設されたのはスポーツコミュニティプレイス「ソコラテ」です。



料理が楽しめるコミュニティルームに…スポーツを楽しめるアリーナも。





施設名の由来は小千谷の方言で「そこだよ」。



その名の通り、市民がそこに行けば多くの人とつながれる施設です。



そんな「ソコラテ」ですがある特徴があるといいます。



【「ソコラテ」 堀澤淳司さん】

「普段こちら料理教室などでご利用いただくこともできますが……災害発生時には炊き出しに利用されるエリアになっておりまして」



「災害時の拠点」としての機能です。その背景には小千谷市が経験した教訓がありました。



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2004年に発生した中越地震。小千谷市では431世帯が一時孤立し、19人が死亡するなど甚大な被害を受けました。



小千谷市には各地から食べ物や日用品などの物資が集まりそれらが管理できないという事態が発生したといいます。



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【「ソコラテ」堀澤淳司さん】

「市役所の前に大型のトラック物資を運んでくれたトラックが列を作って最初のころは市役所の中に置いておいたんですがとても置き場が足りなくなってのちに市役所の外に置いてブルーシートをかけるそんな悲惨な状況になったんですね」



中越地震の様々な教訓を生かそうと、ソコラテは、災害時にも活躍する施設として建設されました。

こちらは「ソコラテ」1階の配置図です。



平常時にはアリーナ、芝が敷かれたコート、多目的ルームなど市民の交流の場に。



一方、災害時にはアリーナと多目的ルームはあわせて350人を収容できる避難所にもなる造りとなっています。



さらに……



【記者リポート】

「駐車場につながるこちらの搬入口から平常時にはスポーツを楽しめるこちらのコートへ多くの物資を運び込めるということです」



平常時はスポーツの練習で利用される芝コートには大きな搬入口が備えられ、物資の管理がしやすい構造となりました。



さらに、2階には中越地震の資料などが展示される「そなえ館」が移設。



防災学習ができる施設としても中越地震の教訓を受け継いでいきます。



【小千谷市宮崎 悦男 市長】

「市民の命と暮らしを守ることと、また平時の賑わいの創出や小千谷に生まれてよかった住んでよかったと思えるような 施設として愛されるようにまた内容を充実させていきたい」



中越地震の教訓を次の世代へ。



「ソコラテ」は6月27日土曜にオープニングイベントが行われ、7月1日から一般に利用することができます。